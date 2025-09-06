Η Εθνική Νεανίδων «βούλιαξε» την Ιταλία και πάει για το χρυσό στη Μάλτα

Με εκπληκτική εμφάνιση η Εθνική Νεανίδων εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18, που διεξάγεται στη Μάλτα.

Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα επικράτησε της Ιταλίας με 18-10 στον ημιτελικό, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τη Νεφέλη Κρασσά. Η πρωταθλήτρια κόσμου με την Εθνική γυναικών σημείωσε έξι τέρματα, μεταξύ αυτών και ένα εντυπωσιακό σουτ πίσω από τη σέντρα, στην εκπνοή της πρώτης περιόδου.

Μετά το ισόπαλο 4-4 στα πρώτα λεπτά, η «γαλανόλευκη» βελτίωσε την άμυνά της και προηγήθηκε 6-4 στο φινάλε της περιόδου, για να «χτίσει» στη συνέχεια μια ολοένα αυξανόμενη διαφορά (9-5, 12-6, 14-7) μέχρι την τελική επικράτηση. Εκτός από την Κρασσά, πολύτιμες λύσεις έδωσαν οι Καραγιάννη, Δρακωτού και Σαλταμανίκα, ενώ η τερματοφύλακας Κυριακοπούλου είχε σημαντικές αποκρούσεις, ανάμεσά τους και ένα πέναλτι.

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (7/9, 21:30), η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, από την οποία είχε γνωρίσει την μοναδική της ήττα στη διοργάνωση με 13-9 στην Α΄ φάση. Οι Ισπανίδες νίκησαν νωρίτερα την Ουγγαρία με 18-14, με εντυπωσιακή επίθεση στο δεύτερο οκτάλεπτο, όπου σημείωσαν δέκα γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 4-2, 5-3, 3-1

Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Κουνδουράκη, Μπίκου, Δρακωτού 3, Ελμισιάν 1, Κλαψιανού, Κρασσά 6, Σταυρίδου, Μπιτσάκου, Ντούλη, Σαλταμανίκα 4, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Ιταλία (Τζάκομο Γκράσι): Μπατσέλε 1, Μπόβο 2, Μπιάνκι 1, Μαρινέτι 1, Μινούτο 3, Μπιάνκο 1, Μαγκάλιο 1.