Στους «4» της Ευρώπης η Εθνική Νεανίδων με εντυπωσιακή νίκη επί της Ολλανδίας

Η Εθνική ομάδα πόλο νεανίδων εξασφάλισε θέση στην τετράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18, που διεξάγεται στη Γκζίρα της Μάλτας, επικρατώντας με το εμφατικό 18-9 της Ολλανδίας στον προημιτελικό της Παρασκευής (5/9).

Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα μπήκε με τρομερή ενέργεια από το ξεκίνημα και «καθάρισε» το παιχνίδι από νωρίς, προηγούμενο με 6-0 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο. Η διαφορά συνεχώς αυξανόταν και έφτασε μέχρι και τα εννέα τέρματα στο τελευταίο μέρος του αγώνα.

Πρωταγωνίστρια ήταν η Νεφέλη Άννα Κρασσά με πέντε γκολ, ενώ Δέσποινα Δρακωτού και Ραφαέλα Σαλταμανίκα πρόσθεσαν από τρία τέρματα. Συνολικά, επτά αθλήτριες βρήκαν δίχτυα, δείχνοντας το βάθος και την ποιότητα της «γαλανόλευκης».

Η Ελλάδα προκρίθηκε έτσι στα ημιτελικά και το Σάββατο (6/9, 21:30) θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Ιταλία–Ισραήλ, έχοντας πλέον μπει στη ζώνη των μεταλλίων.

Οκτάλεπτα: 6-1, 4-3, 3-2, 5-3

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη, Κουνδουράκη, Μπίκου 2, Δρακωτού 3, Μαρίνου 1, Κλαψιανού 2, Κρασσά 5, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 2, Ντούλη, Σαλταμανίκα 3, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Για την Ολλανδία σκόραραν: Γκοντερφρόι 2, Βαν Ας 2, Μπότερμανς 2, Χέριννγκ 1, Λούτεμπεργκ 1, Όουβενς 1.