Συνεχίζει ως... part-time στον Εθνικό η Καραμπέτσου

Η Αριάδνη Καραμπέτσου θα συνεχίσει να ενισχύει, έστω και ως... part-time, τη γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Εθνικού, καθώς παραμένει στο ρόστερ των «κυανόλευκων» και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η 19χρονη περιφερειακός φοιτά από πέρυσι στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, αλλά, όποτε οι υποχρεώσεις της το επιτρέπουν, επιστρέφει στην Ελλάδα και αγωνίζεται με την πειραϊκή ομάδα, κάτι το οποίο αναμένεται να επαναλάβει και φέτος.

Η νεαρή αριστερόχειρας πολίστρια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής υδατοσφαίρισης και πρόσφατα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νέων γυναικών στη Βραζιλία, ενώ στη συλλογή της έχει επίσης δύο ασημένια μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα κορασίδων (2022) και νεανίδων (2024), όπου σε αμφότερα είχε αναδειχθεί πολυτιμότερη παίκτρια της διοργάνωσης.

Με τον Εθνικό, πρωταγωνίστησε στην κατέκτηση του κυπέλλου Ελλάδας το 2024.