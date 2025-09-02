Ήττα της εθνικής Νεανίδων από την Ισπανία

Την πρώτη ήττα της γνώρισε η εθνική υδατοσφαίρισης των νεανίδων, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18, που φιλοξενείται στη Μάλτα.

Το συγκρότημα του Γιώργου Ντόσκα ηττήθηκε 13-9 από την Ισπανία, στο ντέρμπι του Β΄ ομίλου, παραταύτα κρατάει στα χέρια του την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα, εφόσον νικήσει αύριο (3/9, 17:30) το σαφώς υποδεέστερο Ισραήλ.

Η ελληνική ομάδα έμεινε κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια πλήρωσε την επιθετική της «αφλογιστία», καθώς έμεινε για έντεκα λεπτά χωρίς γκολ. Οι Ισπανίδες εκμεταλλεύθηκαν το διάστημα αυτό, ξέφυγαν 9-4 και κράτησαν ένα προβάδισμα ασφαλείας ως το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-2, 3-1, 4-4

Η σύνθεση της Εθνικής: Σάλεχ, Καραγιάννη 1, Μαρίνου, Μπίκου 1, Δρακωτού 1, Ελμισιάν, Κλαψιανού, Κρασσά 2, Σταυρίδου 1, Μπιτσάκου 2, Ντούλη, Σαλταμανίκα 1, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.