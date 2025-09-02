Ο Τάσος Πιρπιρής βοηθός του Νίκου Δεληγιάννη στον Άλιμο

Ο Τάσος Πιρπιρής μετά από αποχή ενός έτους από την προπονητική, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του στην εθνική ομάδα γυναικών, επιστρέφει στον Άλιμο, ως βοηθός του Νίκου Δεληγιάννη.

Η ανακοίνωση του Αλίμου ΝΑΣ BETSSON: «Ο Τάσος Πιρπιρής θα πλαισιώσει το προπονητικό σχήμα της ομάδας γυναικών του Αλίμου ΝΑΣ ΒΕTSSON, ως βοηθός του Νίκου Δεληγιάννη.

Ο έμπειρος προπονητής δήλωσε λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του: «Ήταν πολύ ευχάριστο για μένα ότι Νίκος ήθελε να δουλέψουμε μαζί, γιατί είχαμε πολύ καλή συνεργασία και στην εθνική ομάδα, οπότε δεν χρειάστηκε να σκεφτώ πολύ αυτήν την πρόταση.

Μετά το πέρασμα μου από την εθνική ομάδα γυναικών, ως βοηθός, χρειάστηκε ένα διάστημα να αποφορτιστώ, γι’ αυτό και την περσινή χρονιά έμεινα εκτός. Επιστρέφω με μεγάλη όρεξη και διάθεση να δουλέψω για να πετύχουμε τον στόχο που έχουμε βάλει.

Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος για την προσπάθεια που ξεκινά».

Ο Τάσος Πιρπιρής ξεκίνησε την καριέρα του από τη γυναικεία ομάδα του Νηρέα Χαλανδρίου και αμέσως μετά ανέλαβε το «τιμόνι» του Τρίτωνα. Το επόμενο βήμα στην καριέρα του τον βρήκε βοηθό προπονητή στη Γλυφάδα και εν συνεχεία πρώτο προπονητή στο Καλαμάκι. Επέστρεψε στη Γλυφάδα ως πρώτος προπονητής αναλαμβάνοντας εκ των υστέρων την ελβετική Carouge. Επόμενος σταθμός ήταν η εφηβική ομάδα του Παναθηναϊκού, παίρνοντας σύντομα και θέση βοηθού στην ανδρική ομάδα, για να καταλήξει στην εθνική ομάδα γυναικών.

Τάσο, καλωσήρθες στην οικογένεια του Αλίμου ΝΑΣ ΒΕTSSON!»