Στη Μάλτα η αποστολή της Εθνικής Νεανίδων

Στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας βρίσκεται από σήμερα η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Νεανίδων Κ18, έτοιμη να ριχτεί στη «μάχη» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται από τις 31 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η «γαλανόλευκη» έχει τοποθετηθεί στον Β΄ όμιλο και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της τη Δευτέρα 1/9 (22:00 ώρα Ελλάδας) απέναντι στην Κροατία. Θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με την Ισπανία την Τρίτη 2/9 (17:30) και το Ισραήλ την Τετάρτη 3/9 (17:30).

Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, οι δύο πρώτες ομάδες από τον πρώτο και τον δεύτερο όμιλο προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης, που θα γίνουν στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ μια μέρα νωρίτερα (4/9) θα διεξαχθούν τα χιαστί παιχνίδια.

Οι 15 παίκτριες που ακολούθησαν την αποστολή είναι οι κάτωθι: Δέσποινα Δρακωτού, Αναστασία Μαρία Μπίκου (Ολυμπιακός), Αγγελική Δασκαλάκη, Αλεξία Ίγκριντ Μαρίνου, Αφροδίτη Μπιτσάκου (Άλιμος ΝΑΣ), Ραφαέλα Σαλταμανίκα (ΑΝΟ Γλυφάδας), Ασημίνα Κλαψιανού (Εθνικός Πειραιά), Ελένη Ελμισιάν, Νεφέλη Άννα Κρασσά, Ευαγγελία Μαρία Ντούλη (ΝΟ Βουλιαγμένης), Κατερίνα Κουνδουράκη, Νικολέτα Κυριακοπούλου (ΝΟ Χανίων), Ανδρονίκη Καραγιάννη, Ειρήνη Σταυρίδου (Πανιώνιος), Φιλλιώ Γανίμη Σάλεχ (ΠΑΟΚ).

Μαζί τους ταξίδευσαν οι: Γιώργος Ντόσκας (Ομοσπονδιακός τεχνικός), Χρύσα Χατζέλλη (Βοηθός προπονητή), Ναυσικά Ατσιδάκου (φυσιοθεραπευτής), Μαρία Δασκαλοπούλου (διαιτητής), ενώ αρχηγός αποστολής είναι το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ, Ελευθερία Σαραντίδου.

Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος:

Α΄ΟΜΙΛΟΣ: Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Τουρκία

Β΄ΟΜΙΛΟΣ: Ισπανία, ΕΛΛΑΔΑ, Ισραήλ, Κροατία

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ: Σερβία, Μάλτα, Ιρλανδία, Ουκρανία, Γερμανία

Δ΄ΟΜΙΛΟΣ: Σλοβακία, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Ελβετία, Τσεχία, Βουλγαρία