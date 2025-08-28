Περίπατος της Εθνικής Νεανίδων επί της Κροατίας στο «PYTHIA CUP»

Η Εθνική Νεανίδων Κ18 χρειάστηκε λίγο χρόνο για να βρει ρυθμό, αλλά στη συνέχεια κυριάρχησε απόλυτα, επικρατώντας της Κροατίας με το ευρύ 23-12, στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας του διεθνούς τουρνουά υδατοσφαίρισης «PYTHIA CUP 2025 – Women U18», που διεξάγεται στην Ιτέα.

Με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παραμένει αήττητο και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στις 20:45 την Ουγγαρία, η οποία έχει επίσης το απόλυτο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με δυσκολίες για την Εθνική, που παρά το αρχικό προβάδισμα με τρία τέρματα της Κλαψιανού (3-1), υπέπεσε σε λάθη στην άμυνα και επέτρεψε στις Κροάτισσες να κλείσουν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ (5-6).

Από το δεύτερο οκτάλεπτο και μετά, όμως, η εικόνα άλλαξε πλήρως. Τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα ανέβασαν στροφές, ανέτρεψαν το σκορ και στο ημίχρονο βρέθηκαν να προηγούνται με 10-9. Στο δεύτερο μισό του αγώνα η άμυνα έγινε ασφυκτική, η επίθεση πολυδιάστατη και το επιμέρους σκορ 13-3 οδήγησε σε μια άνετη νίκη με 23-12.

Στην επίθεση σκόραραν συνολικά εννέα παίκτριες, με την Ασημίνα Κλαψιανού να ξεχωρίζει σημειώνοντας πέντε γκολ.

Οκτάλεπτα: 5-6, 5-3, 5-2, 8-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Λουπάκη, Μπίκου 3, Μουζή, Οικονόμου 1, Κουνδουράκη 2, Μπιτσάκου 3, Κλαψιανού 5, Ελμισιάν, Σταυρίδου 2, Βάλβη 1, Ντούλη, Σαλταμανίκα 3, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη, Καραγιάννη 3.

Με την ολοκλήρωση της τελευταίας ημέρας (29/8) του διεθνούς τουρνουά στην Ιτέα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ντόσκας θα ανακοινώσει την αποστολή της Εθνικής μας ομάδας που θα αναχωρήσει απόγευμα του Σαββάτου για την πόλη Γκζίρα της Μάλτα, όπου θα πραγματοποιηθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων Κ18 (31/8-7/9).

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (28/8)

19:00 Κροατία – Ισραήλ

20:45 Ουγγαρία – Ελλάδα

ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (29/8)

10:00 Μικρός τελικός

12:00 Τελικός

13:00 Τελετή λήξης

Στο παιχνίδι που ακολούθησε η Ολλανδία κέρδισε το Ισραήλ με 14-10.