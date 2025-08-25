Πρώτη προπόνηση για το τμήμα πόλο του Παναθηναϊκού

Το ανδρικό τμήμα υδατοσφαίρισης του Παναθηναϊκού έκανε την πρώτη του συγκέντρωση για τη νέα χρονιά το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου, στο Σεράφειο κολυμβητήριο.

Στην πρώτη τους συγκέντρωση οι «πράσινοι» δέχτηκαν το καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Δημήτρη Βρανόπουλο, τη Γενική Γραμματέα κα Κυριακή Γαλάνη και τον διευθυντή αγωνιστικού Σωτήρη Πανταλέων.

Παρόντες στην πρώτη προπόνηση ήταν οι: Νίκος Παπανικολάου, Νίκος Παπασηφάκης, Νίκος Αλβέρτης, Μάριος Χατζηγούλας, Νίκος Κουρούβανης, Γιώργος Νικολαΐδης, Άντριαν Γουάινμπεργκ, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Ντούσαν Μπανίσεβιτς, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Κοπελιάδης, Νεκτάριος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Σκουμπάκης, Περσέας Πορτοκάλης και Άγγελος Κωνσταντάς.

Στις επόμενες μέρες θα ενσωματωθεί στην ομάδα και ο Παναγιώτης Μαραγκουδάκης που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική ομάδα Κ18 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το τεχνικό επιτελείο της ομάδας:

Προπονητής: Δημήτρης Μάζης

Βοηθός Προπονητή: Νάσος Ηρειώτης, Μάκης Βολτυράκης

Γυμναστής: Μιχάλης Βλάχος

Φυσικοθεραπευτής: Ηλίας Αρβανιτάκης

Τιμ μάνατζερ: Ανδρέας Παπαδημητρακόπουλος