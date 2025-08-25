«Ανοίγει η αυλαία» του διεθνούς τουρνουά «PYTHIA CUP 2025-WOMEN U18» στην Ιτέα

Με προορισμό την Ιτέα θα αναχωρήσει αύριο το πρωί (26/8) η αποστολή της εθνικής νεανίδων Κ18, προκειμένου να συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά Υδατοσφαίρισης «PYTHIA CUP 2025-WOMEN U18», μαζί με τα αντίστοιχα συγκροτήματα της Ολλανδίας, της Ουγγαρίας του Ισραήλ και της Κροατίας.

Η εθνική νεανίδων προετοιμάζεται για τη παρουσία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων Κ18 που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα, στις αρχές Σεπτέμβρη (1-7/9).

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ντόσκας κάλεσε τις παρακάτω 18 διεθνείς για αυτή τη διοργάνωση, που είναι οι:

Αγγελική Δασκαλάκη, Αλεξία Ίγκριντ Μαρίνου, Αφροδίτη Μπιτσάκου (Άλιμος ΝΑΣ), Ραφαέλα Σαλταμανίκα (ΑΝΟ Γλυφάδας), Ασημίνα Κλαψιανού, Λυδία Μουζή, Όλγα Οικονόμου (Εθνικός Πειραιά), Άννα Νεφέλη Κρασσά, Ελένη Βάλβη, Ελένη Ελμισιάν, Φαίδρα Λουπάκη, Ευαγγελία Μαρία Ντούλη (ΝΟ Βουλιαγμένης), Αικατερίνη Κουνδουράκη, Νικολέττα Κυριακοπούλου (ΝΟ Χανίων), Αναστασία Μπίκου (Ολυμπιακός), Ανδρονίκη Καραγιάννη, Ειρήνη Σταυρίδου (Πανιώνιος), Φιλλιώ Γανίμη Σάλεχ (ΠΑΟΚ).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Τρίτη 26/8 18:00 Ολλανδία - Ουγγαρία 19:30 Ελλάδα - Ισραήλ 21:30 Τελετή έναρξης

Τετάρτη 27/8

10:00 Ολλανδία - Ελλάδα

11:45 Ουγγαρία - Κροατία

19:00 Ισραήλ - Ουγγαρία

20:45 Κροατία - Ολλανδία

Πέμπτη 28/8

10:00 Ελλάδα - Κροατία

11:45 Ισραήλ - Ολλανδία

19:00 Κροατία - Ισραήλ

20:45 Ουγγαρία - Ελλάδα

Παρασκευή 29/8

10:00 Μικρός τελικός

12:00 Τελικός

13:00 Τελετή λήξης