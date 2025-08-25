Ξεκίνησαν τα... βάσανα για τον Ολυμπιακό

H ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού επέστρεψε στη βάση της, στον Πειραιά και άρχισε τη σκληρή δουλειά, για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (25/8) το πρωί, στις 11:00, υπό τις οδηγίες του Έλβις Φάτοβιτς και με μοναδικό απόντα τον Γκέργκο Ζαλάνκι, οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας συγκεντρώθηκαν στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο και πραγματοποίησαν την πρώτη προπόνηση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν.

Υπενθυμίζεται, ότι στις 4/10, ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Α1, στην έδρα του ΝΟ Λάρισας, ενώ στις 11/10, θα αγωνιστεί στο Παπαστράτειο, κόντρα στον ΑΝΟ Γλυφάδας (2η αγωνιστική).

Έλβις Φάτοβιτς: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι προπονητής του Ολυμπιακού. Τιμή μου αυτή η ευκαιρία. Μου αρέσει πολύ η δομή της ομάδας μας, πιστεύω μπορούμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί σε κάθε διοργάνωση. Ξέρουμε, ότι οι στόχοι του Ολυμπιακού είναι πάντα υψηλοί. Τώρα, ξεκινάμε τις προπονήσεις, μετά από ένα πολύ επιτυχημένο καλοκαίρι για τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας και της Ουγγαρίας. Οι παίκτες μας είναι ικανοποιημένοι μετά από αυτό το καλοκαίρι. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, ώστε να είμαστε όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή στη σεζόν».

Ντίνος Γενηδουνιάς: «Καλή σεζόν να έχουμε, με υγεία. Ξεκινάμε, σήμερα, μια προσπάθεια που θα κρατήσει αρκετούς μήνες, για να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι στόχοι, όπως κάθε χρόνο, παραμένουν ίδιοι, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Στην Ευρώπη, ό,τι δεν καταφέραμε πέρυσι, να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται».