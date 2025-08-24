Έβγαλε «ψυχή» η Εθνική ομάδα στον μικρό τελικό, 12-11 την Ιταλία και χάλκινο μετάλλιο!

Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας ομάδα Εφήβων Κ18 που θα επιστρέψει την Δευτέρα το απόγευμα (25/8) από την Οραντέα με το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στις αποσκευές της.

Με γκολ του Κωνσταντίνου Μπιτσάκου, μόλις 2.37 πριν ολοκληρωθεί ο μικρός τελικός (24/8), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Ιταλίας με 12-11 και να εξασφαλίσει μια θέση στο βάθρο, ολοκληρώνοντας με πανηγυρικό τρόπο την παρουσία της στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα δυνατό ντέρμπι σε όλη του τη διάρκεια, με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Σε αντίθεση με τον ημιτελικό κόντρα στη Σερβία, το σύνολο του Ηλία Μαχαίρα μπήκε δυναμικά στον αγώνα, αφού προηγήθηκε με 2-0, με τον Ηλία Αγγελόπουλο, αλλά οι Ιταλοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 3-3 με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου.

Μάλιστα, στο δεύτερο οκτάλεπτο οι αντίπαλοι της Εθνικής μας απέκτησαν και διαφορά στο σκορ (5-3 και 6-4). Με τρία γκολ του Δημήτρη Χατζή και ένα σερί 3-0 οι διεθνείς μας μετέτρεψαν το εις βάρος τους 9-7 σε 10-9 υπερ τους με την ολοκληρωση της τρίτης περιόδου. Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού "μίλησαν" οι άμυνες, με την Εθνική μας να έχει τον τελευταίο λόγο και να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο και τη ρεβάνς για την ήττα της από την Ιταλία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 11-12

Οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-4, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Λεβάντης, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για την Ιταλία σκόραραν: Αλεσαντρίνι 3, Ντομινίτσι 2, Τσιανέζε 2, Ολίβι 1, Κοστάντζο 1, Τρέσα 1, Μαφέι 1.