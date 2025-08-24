Παναθηναϊκός: Τεχνικός διευθυντής στο πόλο ο Βολτυράκης

Την θέση του τεχνικού διευθυντή στο πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού, ανέλαβε ο Μάκης Βολτυράκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μάκη Βολτυράκη για τη θέση του τεχνικού διευθυντή τόσο στην αντρική ομάδα πόλο όσο και στις ακαδημίες για τη σεζόν 2025-26.

Σε πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε ο Σύλλογος στο τμήμα υδατοσφαίρισης, με την προσθήκη του Μάκη Βολτυράκη στο πόστο του τεχνικού διευθυντή στην αντρική ομάδα και στις ακαδημίες.

Ο έμπειρος τεχνικός διαθέτει πλούσιο βιογραφικό και διακρίσεις τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την αντρική ομάδα στην επίτευξη των στόχων της αλλά και την ανάπτυξη των «πράσινων» ακαδημιών πόλο.

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ανέφερε: «Είμαι χαρούμενος που θα συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να δημιουργήσει μία ομάδα υψηλού επιπέδου. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και ιδιαίτερα τον Δημήτρη Μάζη που με εμπιστεύτηκαν. Εύχομαι υγεία σε όλους και όρεξη για δουλειά».