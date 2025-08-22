Επικό φινάλε και πρόκριση στα ημιτελικά για την Εθνική Εφήβων

Η Εθνική Εφήβων πήρε μια μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18, που φιλοξενείται στην Οραντέα της Ρουμανίας, μετά από έναν συγκλονιστικό προημιτελικό απέναντι στην Κροατία.

Με ήρωα τον Παναγιώτη Μαραγκουδάκη, ο οποίος σκόραρε μόλις 89’’ πριν από τη λήξη, η Ελλάδα επικράτησε 17-16 και μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων, πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, παρά το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει με δύο ήττες στη φάση των ομίλων.

Το συγκρότημα του Ηλία Μαχαίρα θα βρεθεί το Σάββατο (23/8, 20:30) αντιμέτωπο με τον νικητή του ζευγαριού Ουγγαρία - Σερβία, με στόχο την πρόκριση στον τελικό.

Ο αγώνας ήταν δραματικός από το πρώτο λεπτό, με την Κροατία να προηγείται 4-2 λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Οι διεθνείς όμως αντέδρασαν και πήραν προβάδισμα 6-5, 8-7 και 9-8, κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά στο σκορ. Το τελευταίο οκτάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματική «ρώσικη ρουλέτα», με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα μέχρι να κριθεί οριστικά το ματς υπέρ της Ελλάδας.

Η «γαλανόλευκη» παρουσίασε πλουραλισμό στην επίθεση, με εννέα διαφορετικούς σκόρερ και πρώτο τον Δημήτρη Χατζή που σημείωσε τέσσερα γκολ. Από την πλευρά της Κροατίας ξεχώρισε ο Γέρκοβιτς με επτά τέρματα.

Οκτάλεπτα: 4-4, 5-5, 4-4, 3-4.

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 3, Σάρρος 2, Μαραγκουδάκης 1, Λεβάντης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 2, Αλευράς 1, Τζανακάκης 1, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 1.

Για την Κροατία σκόραραν: Γέρκοβιτς 7, Τόνσινιτς 3, Ντούιμιτς 2, Ντράγκας 1, Σούσιτς 1, Ετέροβιτς 1, Κούλας 1.