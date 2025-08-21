Στην οκτάδα με εντυπωσιακή εμφάνιση η Εθνική Εφήβων

Η Εθνική ομάδα Υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18 πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, επικρατώντας άνετα της Πολωνίας με 21-12 στο Οραντέα της Ρουμανίας.

Το συγκρότημα του Ηλία Μαχαίρα, που μετρά πλέον δύο νίκες και δύο ήττες στη διοργάνωση, θα βρει μπροστά του την Κροατία την Παρασκευή (22/8, 17:30), σε ένα δύσκολο παιχνίδι για μια θέση στην τετράδα.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε δυνατά στον αγώνα, ξεφεύγοντας με 4-0 και 5-1 στην πρώτη περίοδο, με τον Δημήτρη Χατζή να ξεχωρίζει επιθετικά. Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Ηλίας Αγγελόπουλος, οδηγώντας την ομάδα σε διαφορά ασφαλείας που έφτασε και τα δέκα γκολ (20-10) λίγο πριν τη λήξη.

Συνολικά σκόραραν εννέα παίκτες, με τον Αγγελόπουλο να σημειώνει έξι τέρματα και τον Χατζή πέντε.

Οκτάλεπτα: 5-2, 3-2, 5-3, 8-5

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος 1, Λεβάντης 1, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 1, Χατζής 5, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 2, Αλευράς 1, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 2.

Για την Πολωνία σκόραραν: Γκρέιφ 4, Γκουτκόφσκι 3, Γκραμπίνσκι 2, Πάβλακ 2, Γιανίτσκι 1.