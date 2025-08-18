Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων Κ18: Πρεμιέρα με ήττα για την Εθνική

Η εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης εφήβων Κ18, ηττήθηκε με 14-9 από την Ιταλία, στην πρεμιέρα της, στο πλαίσιο του Α΄ ομίλου για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που φιλοξενείται στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Το συγκρότημα του Ηλία Μαχαίρα πέτυχε το πρώτο γκολ του αγώνα με τον Δημήτρη Χατζή (5.08 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου), αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η Ιταλία προηγήθηκε με 5-1 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ενώ στο ημίχρονο η διαφορά στο σκορ έφθασε και τα πέντε γκολ (8-3). Το μόνο που κατάφεραν οι διεθνείς μας ήταν να μειώσουν σε 11-8 και 12-9, τέσσερα λεπτά πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ του ελληνικού συγκροτήματος ήταν ο Δημήτρης Χατζής, που πέτυχε πέντε γκολ.

Για την Ιταλία σκόραραν: Τσιανέζε 4, Κοστάντζο 2, Ντι Κοράτο 2, Ολίβι 2, Τρέσα 2, Μαφέι 1, Μιράλντι 1.

Επόμενος αντίπαλος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι αύριο (19/8 20:30) η Ουγγαρία. Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, οι δύο πρώτες ομάδες από τον πρώτο και το δεύτερο γκρουπ θα εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκρισή τους στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένη στις 22/8, ενώ μια ημέρα νωρίτερα θα γίνουν τα παιχνίδια χιαστί.

Οκτάλεπτα: 1-4, 2-4, 4-3, 2-3

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 2, Σάρρος 1, Μαραγκουδάκης, Λεβάντης, Λαμπάτος, Χατζής 5, Μότσιας, Πατσιλινάκος, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζιανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.