Πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο εφήβων

Την Ιταλία θα αντιμετωπίσει εθνική ομάδα πόλο εφήβων, τη Δευτέρα (18/8) στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Οραντέα.

Για την Οραντέα της Ρουμανίας «πέταξε» η εθνική ομάδα εφήβων Κ18 για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που ξεκινά τη Δευτέρα (18/8).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην πρώτη αγωνιστική θα αγωνιστεί απέναντι στην Ιταλία τη Δευτέρα (18/8, 13:30) στο πλαίσιο του Α' Ομίλου, ενώ θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με την Ουγγαρία την Τρίτη (19/8, 20:30) και την Ολλανδία την Τετάρτη (20/8, 17:30).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ηλίας Μαχαίρας θα έχει στη διάθεσή του 15 παίκτες, είναι οι: Δημήτρης Μπερδές, Δημήτρης Σάρρος (Π. Φάληρο), Νίκος Αλευράς (ΑΝΟ Γλυφάδας), Δημήτρης Χατζής, Αναστάσιος Γιαννόπουλος, Κυριάκος Λεβαντής, Κοσμάς Πατσιλινάκος (ΝΟ Βουλιαγμένης), Κωνσταντίνος Μπιτσάκος (ΓΣ Περιστερίου), Ηλίας Αγγελόπουλος, Βαγγέλης Λαμπάτος (ΝΟ Πατρών), Παναγιώτης Μαραγκουδάκης, Γιώργος Τζανακάκης, Σταύρος Ζουζούνης (ΝΟ Χανίων), Θεοδόσης Μότσιας (ΝΟ Λάρισας), Άγγελος Λεωνιδάκης (ΠΑΟΚ).