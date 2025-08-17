«Υπερήφανες για τη συνολική μας παρουσία, σημαντικό το χάλκινο μετάλλιο»

«Το χάλκινο μετάλλιο είναι σημαντικό, αν και είχαμε δυνατότητες να κατακτήσουμε το χρυσό», είπαν με ένα στόμα η Φωτεινή Τριχά, η Νεφέλη Κρασσά, η Ντένια Κουρέτα και η Νεφέλη Κοβάτσεβιτς μετά την επιτυχία της Εθνικής μας ομάδας Νέων Γυναικών Κ20 με αντίπαλο την Ιταλία (10-7) στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε το Σάββατο (16/8) στην πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας και την άνοδο στο βάθρο.

«Ο στόχος μας ήταν να ανέβουμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου», υπογράμμισε η αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος Φωτεινή Τριχά. «Ήταν μια σπουδαία διοργάνωση. Θέλαμε το χρυσό μετάλλιο, αλλά πιστεύω ότι πήραμε αυτό που αξίζαμε βάσει της απόδοσής μας και παλεύοντας όπως πάντα για το καλύτερο δυνατό. Βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, ατομικά και ομαδικά και προχωράμε παρακάτω», συμπλήρωσε.

«Είναι σίγουρα μια ονειρική χρονιά για μένα», υποστήριξε η Νεφέλη Κρασσά και πρόσθεσε: «Η άποψή μου είναι ότι η ομάδα μας άξιζε να φτάσει στον μεγάλο τελικό. Δυστυχώς όμως δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε ο ημιτελικός με την Ισπανία. Δεν μπορώ όμως, να μην είμαι ικανοποιημένη που επιστρέφουμε με ένα μετάλλιο και είμαι υπερήφανη για την συνολική μας παρουσία».

Από την πλευρά της, η Ντένια Κουρέτα υποστήριξε: «Ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση, κατακτήσαμε ένα ακόμα μετάλλιο και είμαστε χαρούμενες. Σίγουρα θέλαμε κάτι παραπάνω. Θα κρατήσουμε την κατάκτηση της τρίτης θέσης τις αναμνήσεις και ό,τι αποκομίσαμε από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν για αρκετές από εμάς η τελευταία διοργάνωση για τα ηλικιακά και τελειώνει πολύ συγκινητικά».

Στο ίδιο μήκος και οι δηλώσεις από την Νεφέλη Κοβάτσεβιτς: «Καταφέραμε να ανέβουμε στο βάθρο. Φέραμε άλλο ένα μετάλλιο για τη χώρα μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από κει και πέρα θεωρώ ότι είχαμε τις δυνατότητες και για το χρυσό και το πιστεύαμε διότι η ομάδα είχε τις ικανότητες να το κάνει. Κάποια λάθη και λεπτομέρειες μας κόστισαν και δεν περάσαμε στον τελικό. Συγχαρητήρια στο προπονητικό τιμ και στις συμπαίκτριες μου διότι σε κάθε αγώνα δίναμε τον καλύτερο μας εαυτό».