Για το χάλκινο η Εθνική, ήττα στον ημιτελικό 11-9 από Ισπανία - Η Ιταλία αντίπαλος στον μικρό τελικό

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, πλέον, θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο σε λίγες ώρες (19:00) στον μικρό τελικό, με αντίπαλο την Ιταλία, η οποία ηττήθηκε από τις ΗΠΑ στη διαδικασία των πέναλτι με 13-11 (καν. αγ. 9-9). Θυμίζουμε πως τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα είχαν κερδίσει τις Ιταλίδες στην πρεμιέρα της διοργάνωσης με 13-11, πριν από πέντε ημέρες, στο πλαίσιο του Β΄Ομίλου.
Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε τον ημιτελικό με ιδανικό τρόπο, αφού με όπλο την άμυνά της προηγήθηκε 4-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ενώ ένα λεπτό αργότερα η διαφορά έφθασε και τα πέντε γκολ (6-1).
Ωστόσο, το σκηνικό άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι διεθνείς μας υπέπεσαν σε αμυντικά λάθη, ήταν άστοχες επιθετικά και έδωσαν το δικαίωμα στις αντιπάλες τους με ένα σερί 4-0 να ισοφαρίσουν σε 7-7 (7.38 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας).
Η Αριάδνη Καραμπέτσου έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ το ελληνικό συγκρότημα (8-7), αλλά οι Ισπανίδες με ένα νέο σερί 4-0 προηγήθηκαν με 11-8, στα τελευταία 102 δευτερόλεπτα του ημιτελικού και καπάρωσαν το εισιτήριο για τον τελικό.
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 11-9
Οκτάλεπτα: 0-3, 3-4, 3-0, 5-2.
ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 2, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 2, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα.
Για την Ισπανία σκόραραν: Πιράλκοβα Κοέλιο 5, Μποϊξαντέρα 2, Κασάδο 1, Γκούρι 1, Πεναλβέρ 1, Μουνιόθ 1.
Αναλυτικά τα στοιχεία ΕΔΩ, τα στατιστικά ΕΔΩ και η διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.
Τα αποτελέσματα:
Ημιτελικοί
ΗΠΑ - Ιταλία 13-11 (καν. αγ. 9-9, πεν. 4-2)
Ισπανία - ΕΛΛΑΔΑ 11-9
Θέσεις 5-8
Κροατία – Ολλανδία 7-13
Ουγγαρία – Βραζιλία 19-8
Θέσεις 9-10
Κίνα – Αυστραλία 8-12
Θέσεις 11-12
Ισραήλ - Ν. Ζηλανδία 10-11
Θέσεις 13-16
Αργεντινή – Καναδάς 8-19
Μεξικό - Ν. Αφρική 8-15
Το πρόγραμμα
Παρασκευή (16/8)
16:00 (Θέσεις 7-8): Κροατία - Βραζιλία
17:30 (Θέσεις 5-6): Ολλανδία - Ουγγαρία
19:00 (Θέσεις 3-4): Ιταλία - ΕΛΛΑΔΑ
20:30 (τελικός): ΗΠΑ - Ισπανία