Δια περιπάτου στην τετράδα η Εθνική μας, 20-7 τη Βραζιλία - Στον ημιτελικό με την Ισπανία

Το ελληνικό συγκρότημα εξασφάλισε την πρόκριση στον ημιτελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (16/8) στις 02:30 την Ισπανία, η οποία κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Ουγγαρίας στη διαδικασία των πέναλτι με 15-13 (καν. αγ. 11-11).
Οι διεθνείς μας επέβαλλαν τον ρυθμό τους από τα μέσα της πρώτης περιόδου, όταν προηγήθηκαν με 3-1 και 4-2 και στη συνέχεια μετέτρεψαν τον προημιτελικό σε περίπατο, αφού «εκτόξευσαν» τη διαφορά στα δέκα γκολ (14-4), 5.10 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο και στα 14 (20-6), μόλις 2.16 πριν τελειώσει το παιχνίδι.
Η Εθνική μας ομάδα είχε πλουραλισμό στην επίθεση αφού σκόραραν συνολικά δέκα παίκτριες, με τέσσερις από αυτές να πετυχαίνουν από τρία γκολ (Κουρέτα, Κοβάτσεβιτς, Σαλταμανίκα, Τζωρτζακάκη).
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ 20-7
Οκτάλεπτα: 6-2, 5-2, 5-2, 4-1
ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 1, Κοβάτσεβιτς 3, Φουράκη 2, Δρακωτού, Κλαψιανού 2, Κουρέτα 3, Μπέτα, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη 3, Καραμπέτσου 1, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 3, Γραικού 1.
Για την Βραζιλία σκόραραν οι: Νασιμέντο 3, Αζεβέδο 2, Σαμπάιο 1, Ντα Σίλβα 1.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Προημιτελικοί
ΗΠΑ - Κροατία 24-6
Ισπανία - Ουγγαρία 15-13 (καν. αγώνας 11-11, πεν. 4-2)
ΕΛΛΑΔΑ - Βραζιλία 20-7
Ολλανδία - Ιταλία 9-11
Για τις θέσεις 9-12
Ισραήλ - Κίνα 10-19
Αυστραλία – Ν. Ζηλανδία 13-5
Για τις θέσεις 13-16
Αργεντινή - Μεξικό 12-8
Καναδάς - Ν. Αφρική 12-4
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη (15/8)
15:00 (Θέσεις 13-16): Αργεντινή - Καναδάς
16:30 (Θέσεις 13-16): Μεξικό - Ν. Αφρική
18:00 (Θέσεις 11-12): Ισραήλ - Ν. Ζηλανδία
19:30 (Θέσεις 9-10): Κίνα - Αυστραλία
22:00 (Θέσεις 5-8): Κροατία - Ολλανδία (1)
23:30 (Θέσεις 5-8): Ουγγαρία - Βραζιλία (2)
Παρασκευή (16/8)
01:00 (Ημιτελικός): ΗΠΑ - Ιταλία (3)
02:30 (Ημιτελικός): Ισπανία - ΕΛΛΑΔΑ (4)
16:00 (Θέσεις 7-8): Ηττημένος 1- Ηττημένος 2
17:30 (Θέσεις 5-6): Νικητής 1- Νικητής 2
19:00 (Θέσεις 3-4): Ηττημένος 3 - Ηττημένος 4
20:30 (τελικός): Νικητής 3 - Νικητής 4