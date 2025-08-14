Η Βραζιλία αντίπαλος της Εθνικής πόλο Νέων Γυναικών στον προημιτελικό

Επόμενο «εμπόδιο» στο δρόμο της Εθνικής ομάδας πόλο Νέων Γυναικών για την «ζώνη των μεταλλίων» είναι η Βραζιλία.

Το συγκρότημα του Γιώργου Ντόσκα θα αντιμετωπίσει την «οικοδέσποινα» του παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, που διεξάγεται στην πόλη Σαλβαδόρ, την Παρασκευή (15/8, 01:00), στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης.

Η Βραζιλία προκρίθηκε στην οκτάδα αφού κατάφερε στο χιαστί παιχνίδι να λυγίσει την αντίσταση της Νέας Ζηλανδίας με 10-9, χάρη στο γκολ που πέτυχε η Καρολίνα Νέβες (πρώτη σκόρερ του αγώνα με τέσσερα γκολ), στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής κατετάγη δεύτερη στον Γ΄ Όμιλο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Νέων Γυναικών Κ20, με απολογισμό δύο νίκες (Αργεντινή με 16-9 και Μεξικό με 28-3) και μια ήττα (από την Κροατία με 18-9).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε τη δεύτερη θέση στον Β΄ Όμιλο και την απ' ευθείας πρόκριση στην οκτάδα, επικρατώντας της Ιταλίας με 13-11 και της Ουγγαρίας με 15-11, ενώ ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι από τις ΗΠΑ με 15-14 (καν. αγώνας 10-10).

Τα αποτελέσματα στους αγώνες χιαστί: Ισραήλ - Κροατία 13-14, Ουγγαρία - Αυστραλία 17-12, Ιταλία - Κίνα 15-12, Ν. Ζηλανδία - Βραζιλία 9-10.

Στην προημιτελική φάση θα παίξουν: ΗΠΑ - Κροατία, Ισπανία - Ουγγαρία, Ελλάδα - Βραζιλία και Ολλανδία - Ιταλία.