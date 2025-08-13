Πρόκριση στην παγκόσμια 8άδα για την Εθνική μας, 15-11 την Ουγγαρία

Πανηγυρική πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του κόσμου για την Εθνική μας. Τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα κυριάρχησαν στο παιχνίδι με την Ουγγαρία, αφού επιβλήθηκαν με 15-11, για την τρίτη αγωνιστική του Β΄ ομίλου, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, που φιλοξενείται στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας και εξασφάλισαν το εισιτήριο για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Με απολογισμό δύο νίκες, μια ήττα στα πέναλτι και συνολικά επτά βαθμούς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε τη δεύτερη θέση στο γκρουπ, αφού, λίγο αργότερα, οι ΗΠΑ κέρδισαν εύκολα την Ιταλία με 14-6. Επόμενος αντίπαλος για την ελληνική ομάδα θα είναι ο νικητής του ζευγαριού από τα χιαστί, ανάμεσα σε Ν. Ζηλανδία και Βραζιλία (14/8, 01:00). Ο προημιτελικός είναι προγραμματισμένος στις 15/8, στις 02:30.

Με αιχμή την πρώτη σκόρερ του πρόσφατου Παγκοσμίου πρωταθλήματος Γυναικών στη Σιγκαπούρη, Φωτεινή Τριχά, η Εθνική μας έδειξε τις διαθέσεις της από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο, όταν και προηγήθηκε με 6-1. Στη συνέχεια, ανέλαβαν δράση η Νεφέλη Κρασσά και η Αριάδνη Καραμπέτσου, οι οποίες έδωσαν προβάδισμα επτά γκολ στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα (12-5), στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Το μόνο που κατάφεραν οι Μαγυάρες ήταν να μειώσουν τη διαφορά σε 12-9.

Πρώτη σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αναδείχθηκε η Νεφέλη Κρασσά με έξι γκολ και ακολούθησαν η Φωτεινή Τριχά με τέσσερα και η Αριάδνη Καραμπέτσου με τρία.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 11-15

Οκτάλεπτα: 1-6, 3-4, 5-3, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 6, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη, Δρακωτού 1, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Τριχά 4, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 3, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα, Γραικού.

Για την Ουγγαρία σκόραραν οι: Χαϊντού 3, Μασάι 3, Λ. Κάρντος 2, Λεντβάι 1, Πογκόνι 1, Ντ. Κάρντος 1.

Αναλυτικά τα στοιχεία ΕΔΩ, τα στατιστικά ΕΔΩ και η διακύμανση του αγώνα ΕΔΩ.

Η Βαθμολογία του Β' Ομίλου (3 αγ.)

1. ΗΠΑ 8

2. ΕΛΛΑΔΑ 7

3. Ιταλία 3

4. Ουγγαρία 0