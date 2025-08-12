«Στα υποψήφια ονόματα για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας ο Βλάχος»

Το όνομα του Θοδωρή Βλάχου εμφανίζεται σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα ανάμεσα στους επικρατέστερους για τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Ιταλίας υδατοσφαίρισης, σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Σάντρο Καμπάνια.

Η παρουσία της «Σκουάντρα Ατζούρα» στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου φαίνεται να έχει δημιουργήσει τριγμούς στο εσωτερικό της ομάδας. Μετά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά από την Ελλάδα, αναφορές από την Ιταλία κάνουν λόγο για έντονη δυσαρέσκεια αρκετών διεθνών προς τον 62χρονο Καμπάνια.

Το ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική ηγεσία έχει ανοίξει τη συζήτηση για τον διάδοχο, με ορισμένους να θεωρούν πιθανή την επιλογή προπονητή από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια. Σε αυτό το πλαίσιο, ακούγεται έντονα το όνομα του Φεντερίκο Μιστράντζελο, ο οποίος οδήγησε την U16 της Ιταλίας στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Θοδωρής Βλάχος είναι επίσης πολύ ψηλά στη λίστα των υποψηφίων.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει συμβόλαιο με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας έως το 2028, χρονιά που έπεται των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες, όπου η «γαλανόλευκη» στοχεύει να δώσει το «παρών».