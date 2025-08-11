Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική Νέων Γυναικών, 13-11 την Ιταλία

Η Εθνική ομάδα Νέων Γυναικών επικράτησε 13-11 της Ιταλίας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο στο Σαλβαδόρ.

Αγχωτικά μεν, αλλά τα κατάφερε η Εθνική μας ομάδα να ξεκινήσει νικηφόρα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο Νέων Γυναικών Κ20, στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας. Υπέταξε δύσκολα και στο φινάλε, με 13-11 την Ιταλία, στον πρώτο αγώνα της στον Β' Όμιλο -τον πιο δυνατό της διοργάνωσης- και συνεχίζει να βλέπει με φιλοδοξίες τη συνέχεια.

Η ελληνική ομάδα, που ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και προηγήθηκε με 3-1 και 4-2, στη συνέχεια δυσκολεύτηκε από τις Ιταλίδες, που βρέθηκαν να προηγούνται με 6-4, στα μέσα του δεύτερου οκτάλεπτου. Στη συνέχεια η Εθνική μας ξαναβρήκε λύσεις επιθετικά, αλλά ο αγώνας ήταν ντέρμπι με συνεχείς διακυμάνσεις στο σκορ, μέχρι λίγο πριν από το φινάλε.

Η Ελλάδα πέρασε με 9-7, αλλά η Ιταλία ξαναπήρε προβάδισμα με 10-9 και 11-10. Όμως, στα τελευταία τεσσεράμισι λεπτά του αγώνα τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα κυριάρχησαν απόλυτα, βελτιώθηκαν στην άμυνα και βρήκαν λύσεις επιθετικά, με Καραμπέτσου και Κρασσά και, με ένα σερί 3-0, έφτασαν στη νίκη με το τελικό 13-11.

Κορυφαία σκόρερ και ΜVP η Νεφέλη Κρασσά με 5 γκολ.

Επόμενος αγώνας της Εθνικής μας είναι την Τρίτη 12/8, στη 1:00 τα ξημερώματα, κόντρα στις ΗΠΑ.

Οκτάλεπτα: 4-2, 4-5, 1-1, 4-3.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 5, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού 1, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 2, Καραμπέτσου 3, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα, Γραικού.

Για την Ιταλία σκόραραν οι: Κασάρα 3, Μπιάνκο 2, Ντι Μαρία 1, Μπιάνκι 1, Ντε Μαρτς 1, Ρότσα 1, Μανούτσο 1, Μινούτο 1.

