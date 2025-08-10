Πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία για την Εθνική Νέων Γυναικών

Στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ξημερώματα Δευτέρας 11/8 (ώρα Ελλάδας) ξεκινάει η Εθνική μας ομάδα τους αγώνες της στον Β' Όμιλο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας, με αντίπαλο την Ιταλία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει επίσης, τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ομίλου τις ΗΠΑ (12/8, 1:00) και την Ουγγαρία (13/8, 1:00).

Οι άλλοι τρεις Όμιλοι: Α': Ολλανδία, Ισπανία, Νέα Ζηλανδία, Ισραήλ. Γ': Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή, Κροατία. Δ': Καναδάς, Νότια Αφρική, Κίνα, Αυστραλία.

Η 15άδα που έχει επιλέξει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ντόσκας: Κοβάτσεβιτς Ευσταθία Νεφέλη, Πιοβάν Νίκη Πατρίτσια, Τζωρτζακάκη Ζωή, Σαλταμανίκα Ραφαέλα, Καραμπέτσου Αριάδνη Παντελία, Κλαψιανού Ασημίνα, Μπέτα Ελένη, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Φουράκη Ασπασία, Κυριακοπούλου Νικολέτα, Δρακωτού Δέσποινα, Κουρέτα Διονυσία, Κωνσταντοπούλου Ευτυχία, Τριχά Φωτεινή, Γραικού Παρασκευή.

Την ομάδα συνοδεύουν, εκτός από τον Γιώργο Ντόσκα, η Χρύσα Χατζέλη (Βοηθός Προπονητή), Ναυσικά Ατσιδάκου (φυσιοθεραπευτής), Μιχάλης Μπιράκης (διαιτητής), ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ, Δημήτρης Κύρκος.