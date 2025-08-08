H 15άδα της Εθνικής Εφήβων Κ18 για το Ευρωπαϊκό της Οραντέα

Ανακοινώθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ηλία Μαχαίρα η 15άδα της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18 που θα μετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Οραντέα, 18-24 Αυγούστου.

Οι 15 εκλεκτοί είναι: Δημήτρης Μπερδές, Δημήτρης Σάρρος (Παλαιό Φάληρο), Νίκος Αλευράς (ΑΝΟ Γλυφάδας), Δημήτρης Χατζής, Αναστάσιος Γιαννόπουλος, Κυριάκος Λεβαντής, Κοσμάς Πατσιλινάκος (ΝΟ Βουλιαγμένης), Κωνσταντίνος Μπιτσάκος (ΓΣ Περιστερίου), Ηλίας Αγγελόπουλος, Βαγγέλης Λαμπάτος (ΝΟ Πατρών), Παναγιώτης Μαραγκουδάκης, Γιώργος Τζανακάκης, Σταύρος Ζουζούνης (ΝΟ Χανίων), Θεοδόσης Μότσιας (ΝΟ Λάρισας), Άγγελος Λεωνιδάκης (ΠΑΟΚ). Η Εθνική μας μετέχει στον Α' Όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους την Ιταλία (18/8, 13:30), την Ουγγαρία (19/8, 20:30) και την Ολλανδία (20/8, 17:30).