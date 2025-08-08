Ανανέωσε με Τεσάνοβιτς ο Εθνικός

Ο Εθνικός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του για 8η σεζόν με τον αρχηγό της ομάδας, Τζόρτζε Τεσάνοβιτς.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Το σκουφάκι του Εθνικού θα φοράει για όγδοη διαδοχική σεζόν ο Τζόρτζε Τεσάνοβιτς. Ο 35χρονος Μαυροβούνιος φουνταριστός έχει "ριζώσει" στη χώρα μας (όπου πρωτοήλθε για λογαριασμό της Χίου) και θα συνεχίσει να είναι ο αρχηγός της πειραϊκής ομάδας, στην οποία αγωνίζεται από την περίοδο 2018-19 κι έχει καταγράψει συνολικά 155 συμμετοχές και 184 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ βοήθησε τους "κυανόλευκους" να φτάσουν ως τον τελικό του Κυπέλλου το 2020».