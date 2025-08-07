Κάτω από τα δοκάρια του ΝΟ Χίου ο Δαμίγος

Την απόκτηση του Θοδωρή Δαμίγου ανακοίνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Χίου ΑΥΡΑ, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του τερματοφύλακα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο διεθνής γκολκίπερ, με σημαντικές εμπειρίες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, θα υπερασπιστεί φέτος τα δοκάρια της χιώτικης ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΝΟ Χίου:

«Καλώς ήρθες, Θοδωρή, στον Ναυτικό Όμιλο Χίου ΑΥΡΑ!

Ο Θοδωρής Δαμίγος ενισχύει τη φετινή προσπάθεια του ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ στη θέση του τερματοφύλακα, φέρνοντας μαζί του σημαντικές παραστάσεις και διακρίσεις σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο.

Έχει αγωνιστεί ως βασικός τερματοφύλακας σε όλες τις ηλικιακές εθνικές ομάδες, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μάλτα το 2021.

Σε συλλογικό επίπεδο, έχει φορέσει το σκουφάκι του Ολυμπιακού για δύο σεζόν, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας, ενώ την περασμένη χρονιά υπερασπίστηκε ως βασικός τα δοκάρια του Εθνικού Πειραιώς.

Με δυναμική παρουσία, εμπειρία και προσήλωση, ο Θοδωρής έρχεται στη Χίο για να αποτελέσει βασικό στήριγμα της αμυντικής γραμμής της ομάδας μας».