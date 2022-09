Στον ίδιο όμιλο οι «αιώνιοι» - Όλο το πρόγραμμα και το format του πρωταθλήματος

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι η κλήρωση της Α1 υδατοσφαίρισης ανδρών για την περίοδο 2022-23, με το σύστημα διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος να είναι ελαφρά διαφοροποιημένο σε σχέση με πέρυσι.

Στην Α΄ φάση παραμένουν οι δύο όμιλοι των οκτώ ομάδων, οι οποίοι προέκυψαν από τη σημερινή κλήρωση, με τους τρεις «μεγάλους» της Αθήνας μάλιστα (Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός) να «πέφτουν» μαζί στον Α΄ όμιλο.

Στη Β΄ φάση, οι τέσσερις πρώτοι από κάθε όμιλο σχηματίζουν το γκρουπ 1 και οι τέσσερις τελευταίοι το γκρουπ 2. Οι 16 ομάδες μεταφέρουν το σύνολο της βαθμολογίας τους από την Α΄ φάση, αλλά δεν ξαναπαίζουν με τις ομάδες που είχαν ήδη αντιμετωπίσει (παίζουν δηλαδή με τις τέσσερις ομάδες που προέρχονται από τον άλλο όμιλο).

Οι έξι πρώτοι του 1ου γκρουπ της Β΄ φάσης εξασφαλίζουν την πρόκριση για τα πλέι-οφ, ενώ άλλα δύο εισιτήρια θα δοθούν μέσω play-in, στα πρότυπα του αντίστοιχου συστήματος που εφαρμόζεται στο NBA. Δηλαδή, ο 7ος του 1ου γκρουπ αντιμετωπίζει τον 8ο και ο νικητής προκρίνεται στα πλέι-οφ, ενώ ο ηττημένος έχει μία δεύτερη ευκαιρία, με αντίπαλο τον νικητή ενός αγώνα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου του 2ου γκρουπ. Ολοι οι αγώνες των play-in είναι νοκ-άουτ και θα διεξαχθούν σε ουδέτερη έδρα.

Τα πλέι-οφ διεξάγονται σε τρεις φάσεις (προημιτελικοί, ημιτελικοί, τελικοί), σε σειρές "best of 3" (στις δύο νίκες), εκτός του τελικού για την ανάδειξη του πρωταθλητή, που θα είναι "best of 5" (στις τρεις νίκες).

Στα πλέι-άουτ μετέχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-8 του 2ου γκρουπ της Β΄ φάσης. Θα σχηματιστούν δύο ζευγάρια που θα αναμετρηθούν σε σειρές "best of 3", με τους ηττημένους να υποβιβάζονται στην Α2.

Οι όμιλοι της Α΄ φάσης σχηματίστηκαν ως εξής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: Ολυμπιακός, Πανιώνιος, Υδραϊκός, Εθνικός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Χίος, Νηρέας Χαλανδρίου

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ: Βουλιαγμένη, Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΟΚ, Γλυφάδα, Περιστέρι, Χανιά, Παλαιό Φάληρο, Ηλυσιακός

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων σε κάθε όμιλο:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική (8/10/22) - 8η Αγωνιστική (3/12/22)

Πανιώνιος-Ολυμπιακός

Νηρέας Χαλ.-Παναθηναϊκός

Υδραϊκός-ΑΕΚ

Εθνικός-Χίος

2η Αγωνιστική (15/10/22) - 9η Αγωνιστική (10/12/22)

Πανιώνιος-Υδραϊκός

Ολυμπιακός-Χίος

Παναθηναϊκός-Εθνικός

ΑΕΚ-Νηρέας Χαλ.

3η Αγωνιστική (22/10/22) - 10η Αγωνιστική (17/12/22)

Χίος-Παναθηναϊκός

Εθνικός-ΑΕΚ

Υδραϊκός-Ολυμπιακός

Νηρέας Χαλ.-Πανιώνιος

4η Αγωνιστική (29/10/22) - 11η Αγωνιστική (7/1/23)

ΑΕΚ-Χίος

Πανιώνιος-Εθνικός

Υδραϊκός-Νηρέας Χαλ.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

5η Αγωνιστική (5/11/22) - 12η Αγωνιστική (14/1/23)

Εθνικός-Υδραϊκός

Νηρέας Χαλ.-Ολυμπιακός

Χίος-Πανιώνιος

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

6η Αγωνιστική (12/11/22) - 13η Αγωνιστική (21/1/23)

Νηρέας Χαλ.-Εθνικός

Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Πανιώνιος-Παναθηναϊκός

Υδραϊκός-Χίος

7η Αγωνιστική (19/11/22) - 14η Αγωνιστική (28/1/23)

ΑΕΚ-Πανιώνιος

Παναθηναϊκός-Υδραϊκός

Χίος-Νηρέας Χαλ.

Εθνικός-Ολυμπιακός



Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική (8/10/22) - 8η Αγωνιστική (3/12/22)

Χανιά-Απόλλων Σμύρνης

Περιστέρι-Γλυφάδα

Παλ. Φάληρο-Ηλυσιακός

Βουλιαγμένη-ΠΑΟΚ

2η Αγωνιστική (15/10/22) - 9η Αγωνιστική (10/12/22)

Χανιά-Παλ. Φάληρο

Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΟΚ

Γλυφάδα-Βουλιαγμένη

Ηλυσιακός-Περιστέρι

3η Αγωνιστική (22/10/22) - 10η Αγωνιστική (17/12/22)

ΠΑΟΚ-Γλυφάδα

Βουλιαγμένη-Ηλυσιακός

Παλ. Φάληρο-Απόλλων Σμύρνης

Περιστέρι-Χανιά

4η Αγωνιστική (29/10/22) - 11η Αγωνιστική (7/1/23)

Ηλυσιακός-ΠΑΟΚ

Χανιά-Βουλιαγμένη

Παλ. Φάληρο-Περιστέρι

Απόλλων Σμύρνης-Γλυφάδα

5η Αγωνιστική (5/11/22) - 12η Αγωνιστική (14/1/23)

Βουλιαγμένη-Παλ. Φάληρο

Περιστέρι-Απόλλων Σμύρνης

ΠΑΟΚ-Χανιά

Γλυφάδα-Ηλυσιακός

6η Αγωνιστική (12/11/22) - 13η Αγωνιστική (21/1/23)

Περιστέρι-Βουλιαγμένη

Απόλλων Σμύρνης-Ηλυσιακός

Χανιά-Γλυφάδα

Παλ. Φάληρο-ΠΑΟΚ

7η Αγωνιστική (19/11/22) - 14η Αγωνιστική (28/1/23)