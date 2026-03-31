Η πιο ζόρικη κακοποιός: Βρήκε μισάνοιχτο το παράθυρο του περιπολικού και το έσκασε με χειρόπεδες στα χέρια

Κινηματογραφική απόδραση που κάνει τον γύρο του κόσμου πραγματοποιήθηκε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν γυναίκα που τελούσε υπό κράτηση κατάφερε να διαφύγει από περιπολικό βγαίνοντας από το παράθυρο με χειροπέδες στα χέρια.

Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στο Muskegon Heights για παραβίαση των όρων αποφυλάκισης της, έπειτα από έλεγχο σε όχημα που ήταν σταθμευμένο έξω από εγκαταλελειμμένη επιχείρηση.

Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και στη συνέχεια τοποθετήθηκε με χειροπέδες στο πίσω μέρος περιπολικού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η... ζόρικη εκμεταλλεύτηκε ένα μισάνοιχτο παράθυρο και, παρά τις χειροπέδες, κατάφερε να περάσει το σώμα της προς τα έξω. Με προσεκτικές κινήσεις βγήκε από το όχημα και απομακρύνθηκε χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτή από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν κοντά.

Η εξαφάνισή της διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, όταν αστυνομικός πλησίασε το περιπολικό και εντόπισε το πίσω κάθισμα άδειο, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό της.

Περίπου μία ώρα μετά τη διαφυγή, κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε απόπειρα διάρρηξης σε κατοικία, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδέεται με την ίδια γυναίκα.

Η δραπέτης παραμένει ασύλληπτη και πλέον αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για απόδραση από αστυνομική κράτηση και κακούργημα διάρρηξης, πέρα από την αρχική παράβαση των όρων αποφυλάκισής της. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ethnos.gr