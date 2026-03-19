Έξαλλη η Τούνη: Θέλουν και απεργία οι ταξιτζήδες και την άφησαν να περπατά μισή ώρα με γόβες στη Θεσσαλονίκη

Τον εκνευρισμό της εξέφρασε η Ιωάννα Τούνη, καθώς δεν γνώριζε για την απεργία των οδηγών ταξί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περπατήσει μεγάλη απόσταση, φορώντας γόβες.

Σε stories που ανέβασε στο Instagram, η influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους την ταλαιπωρία της.

«Τα νεύρα μου δεν είναι πολύ καλά, τι γίνεται με τις απεργίες;»



«Καλημέρα συμπεθέρα και τα νεύρα μου δεν είναι πολύ καλά από το πρωί να ξέρεις γιατί εν τέλη έχουν απεργία τα ταξί κι εγώ σενιαρίστηκα, ντύθηκα γιατί έχω ραντεβού με ρουχάδες και κυκλοφορώ κάπως έτσι στην πόλη. Εντάξει άνετα είναι τα παπούτσια αλλά τώρα κάνω μισάωρο ποδαρόδρομο. Νεύρα, νεύρα, νεύρα! Τι γίνεται με τις απεργίες; Δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά στο πρώτο story.

«Εννοείται πως άργησα στα ραντεβού μου, είμαι ακόμη έξαλλη»

Σε δεύτερο story που έκανε, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι καθυστέρησε στα επαγγελματικά της ραντεβού και δήλωσε έξαλλη για το γεγονός ότι περπατούσε μεγάλες αποστάσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φορώντας γόβες.

«Εννοείται πως άργησα στο ραντεβού με όλα αυτά…Και εννοείται πώς είμαι έξαλλη ακόμη που περπατώ έτσι», συμπλήρωσε η influencer.

Πηγή: iefimerida.gr