Χίτλερ εναντίον... Ζελένσκι: Η viral εκλογική αναμέτρηση σε μια μικρή γαλλική επαρχία

Μια μικρή γαλλική πόλη έχει γίνει viral στο διαδίκτυο επειδή ο δήμαρχός της - ο οποίος κατέρχεται ξανά στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής (22/3) - λέγεται Χίτλερ. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ένας από τους δύο αντιπάλους του ονομάζεται Ζιελίνσκι.

«Έχει γίνει εντελώς τρελό», μουρμουράει ο Σαρλ Χίτλερ (φωτό), δήμαρχος της Αρσί-συρ-Ομπ (πληθυσμός 2.785).

«Σε όλη μου τη ζωή είχα περιστασιακά αστεία για το όνομά μου. Μερικές φορές έκαναν μουστάκια στις εκλογικές μου αφίσες. Ποτέ δεν ήταν μεγάλο θέμα. Αλλά τώρα έχει ξεφύγει. Έχω δει διαδικτυακά άρθρα που λένε "το 37% των κατοίκων της Αρσί είναι Χιτλεριστές!". Η γυναίκα μου κλαίει», εξομολογείται ο δήμαρχος στο BBC.

Τα γαλλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί με «χιουμοριστικά» μηνύματα για τη μάχη μεταξύ του διαβόητου Γερμανού δικτάτορα Άντολφ Χίτλερ και του σύγχρονου ήρωα της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Χίτλερ λέει ότι η προσοχή είναι υπερβολική. «Αν οι άνθρωποι μιλούσαν για την πόλη και τις πολιτικές μας, αυτό θα ήταν ένα πράγμα. Αλλά όλα όσα τους ενδιαφέρουν είναι τα ονόματά μας», είπε.

Η ιστορία του ονόματος

Πώς, λοιπόν, ένας συνταξιούχος επικεφαλής εργαστηρίου στη Γαλλία κατέληξε να λέγεται Χίτλερ; Και γιατί δεν άλλαξε το όνομά του;

«Η οικογένειά μου προέρχεται από τη βόρεια Αλσατία [κατά μήκος των γερμανικών συνόρων], και ο πατέρας μου ήταν βοσκός. Κατά τη διάρκεια του πολέμου τον πήραν στη Γερμανία για το υποχρεωτικό πρόγραμμα εργασίας τους», είπε ο Χίτλερ. «Μετά την επιστροφή του γνώρισε τη μητέρα μου. Όλοι έλεγαν: "Πρέπει να αλλάξεις το όνομά σου". Ήταν το 1949. Ο πόλεμος ήταν πρόσφατη μνήμη. Αλλά ήταν τεράστια γραφειοκρατική ταλαιπωρία και θα κόστιζε πολλά χρήματα, οπότε δεν το κάναμε».

Λέει ότι έχουν απομείνει λίγοι από τον κλάδο του στη Γαλλία. Οι ξάδερφοι του Χίτλερ στην Αλσατία απέκτησαν όλοι κορίτσια, οπότε το όνομα εξαφανίζεται εκεί. Ένας από τους γιους του προφέρει το όνομα «Χιτ-λέι», για να αποφύγει την αμηχανία, και τα εγγόνια του πήραν τα επώνυμα των μητέρων τους.

Όμως λέει ότι έχει μια κόρη Χίτλερ και μια νύφη Χίτλερ που κατέρχονται επίσης ως δημοτικές σύμβουλοι σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. «Μόλις γίνεσαι γνωστός, το όνομα αρχίζει να μην έχει σημασία. Οι άνθρωποι κοιτάζουν το πρόσωπο πίσω από το όνομα. Για τους οικείους μου ήμουν απλώς "Κύριος Σαρλ". Έτσι αποφάσισα να το κρατήσω», είπε.

Οι ιδεολογικές διαφορές των δύο υποψηφίων

Ενώ ο Σαρλ Χίτλερ ηγείται ενός κεντροδεξιού ψηφοδελτίου στην Αρσί-συρ-Ομπ, ο αντίπαλός του Ζιελίνσκι είναι στην ακροδεξιά κίνηση Πατριώτες. Στις εθνικές εκλογές, το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο αποδίδει ισχυρά σε αυτή την περιοχή, περίπου 160 χλμ νοτιοανατολικά του Παρισιού.

Ο Αντουάν Ρενό-Ζιελίνσκι, 28 ετών, είναι τελωνειακός υπάλληλος που πρόσφατα εγκαταστάθηκε στην Αρσί. Το δεύτερο μέρος του ονόματός του προέρχεται από την Πολωνή μητέρα του. «Οι άνθρωποι με ρωτούν συχνά αν σχετίζομαι με τον Ζελένσκι - στο οποίο πρέπει να απαντήσω όχι, επισημαίνοντας ότι το πολωνικό επώνυμο τελειώνει σε "ι" και το ουκρανικό σε "υ"», είπε στο BFMTV.

«Την Κυριακή άρχισα να βλέπω μηνύματα για τα ονόματά μας να κυκλοφορούν στο X και νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα χαζό αστείο. Αλλά σταδιακά συνειδητοποίησα ότι όλοι μιλούν για εμάς! Μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι βρίσκουν το θέμα αστείο. Προσωπικά δεν με κάνει να γελάω, αλλά ούτε με ενοχλεί. Θα ήταν καλύτερα αν οι άνθρωποι μιλούσαν για την Αρσί για άλλους λόγους, αλλά τουλάχιστον είμαστε στον χάρτη», συνέχισε.

Παραδόξως, η Αρσί-συρ-Ομπ έδωσε το όνομά της σε μια πόλη κοντά στην Οδησσό στην Ουκρανία του Ζελένσκι. Το 1814 ο Ναπολέων πολέμησε στη μάχη της Αρσί-συρ-Ομπ ενάντια στους Αυστριακούς, Πρώσους και Ρώσους στρατιωτικούς εισβολείς, και δύο χρόνια αργότερα Γερμανοί μετανάστες που προσκλήθηκαν από τη ρωσική κυβέρνηση ονόμασαν τον οικισμό Άρτσιζ, προς τιμή της μάχης. Η πόλη ήταν επίσης ο τόπος γέννησης του Γάλλου επαναστάτη Ζορζ Ζακ Νταντόν.

Ο επαναληπτικός γύρος της Κυριακής (22/3) στην Αρσί-συρ-Ομπ φέρνει αντιμέτωπους τον Χίτλερ με τον Ρενό-Ζιελίνσκι και μια τρίτη υποψήφια, την Ανί Σουκά. Στον πρώτο γύρο, ο Χίτλερ προηγήθηκε με μικρή διαφορά από τους άλλους δύο. Το επώνυμο Χίτλερ ήταν σχετικά σπάνιο στη Γερμανία ακόμη και πριν ο δικτάτορας έρθει στη δημοσιότητα. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Πηγή: ethnos.gr