Ήθελε να γίνει viral προφανώς: Έκανε twerk στην οροφή ανοικτού τζιπ κι εκτινάχθηκε στον αέρα μετά από τροχαίο (vid)

Πάρα πολύ κέφι είχε ένας 22χρονος από το Τέξας των ΗΠΑ, οπότε θεώρησε σκόπιμο να βγει ο μισός πάνω από την ανοικτή οροφή ενός τζιπ και να αρχίσει να χορεύει ημίγυμνος.

Μια λάθος επιλογή, βέβαια, καθότι ο οδηγός του οχήματος ήταν μεθυσμένος, όπως και ο ίδιος και το κακό δεν άργησε να γίνει.

Το τζιπ συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, στο παραθαλάσσιο προάστιο Πορτ Αράνσας, με αποτέλεσμα ο 22χρονος να εκσφενδονιστεί, να σκάσει με το κεφάλι στην άσφαλτο, να τραυματιστεί σοβαρά και βέβαια να γίνει viral όχι για τον ιδανικότερο λόγο.

Ο οδηγός του τζιπ, Ράιλι Ρόουντς, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Πηγή: ethnos.gr