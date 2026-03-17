Τα μάθατε τα νέα; Ο Punch βρήκε θηλυκή παρέα και άφησε το λούτρινο στην άκρη (vids)

Αιτία στάθηκαν πρόσφατα βίντεο που τον έδειχναν να απομονώνεται από την ομάδα και να δέχεται επιθετική συμπεριφορά από μεγαλύτερους πιθήκους και να βρίσκει τελικά παρηγοριά σε ένα πορτοκαλί λούτρινο το οποίο είχε συνεχώς αγκαλιά, ειδικά όταν ένιωθε ανασφάλεια.
Φαίνεται, ωστόσο ότι τα έχουν αλλάξει καθώς ο πλέον διάσημος πίθηκος έχει βρει τη δική του παρέα καθώς απαθανατίστηκε να παίζει και να αγκαλιάζει τρυφερά μια θηλυκή μακάκο, γνωστή ως Momo-chan.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στο X και στο TikTok δείχνουν τα δύο ζώα να παίζουν, να κυνηγιούνται και να αγκαλιάζονται, με το αγαπημένο λούτρινο παιχνίδι του Punch να κάνει κι αυτό την εμφάνισή του.
Οι εικόνες υποδηλώνουν ότι η περίοδος μοναξιάς του μικρού μακάκου ίσως έχει πλέον τελειώσει.
Πηγή: protothema.gr