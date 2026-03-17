Τα μάθατε τα νέα; Ο Punch βρήκε θηλυκή παρέα και άφησε το λούτρινο στην άκρη (vids)

Η ιστορία του Punch, του μικρού μακάκου που γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα στην Ιαπωνία και εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, έχει γίνει γνωστή διεθνώς.

Αιτία στάθηκαν πρόσφατα βίντεο που τον έδειχναν να απομονώνεται από την ομάδα και να δέχεται επιθετική συμπεριφορά από μεγαλύτερους πιθήκους και να βρίσκει τελικά παρηγοριά σε ένα πορτοκαλί λούτρινο το οποίο είχε συνεχώς αγκαλιά, ειδικά όταν ένιωθε ανασφάλεια.

Φαίνεται, ωστόσο ότι τα έχουν αλλάξει καθώς ο πλέον διάσημος πίθηκος έχει βρει τη δική του παρέα καθώς απαθανατίστηκε να παίζει και να αγκαλιάζει τρυφερά μια θηλυκή μακάκο, γνωστή ως Momo-chan.

"Punch":

Porque se hizo una novia que lo manosea a cada rato para jugar con él.pic.twitter.com/1VSVyE8Q21 — Tendencias (@TTendenciaX) March 16, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο X και στο TikTok δείχνουν τα δύο ζώα να παίζουν, να κυνηγιούνται και να αγκαλιάζονται, με το αγαπημένο λούτρινο παιχνίδι του Punch να κάνει κι αυτό την εμφάνισή του.

Οι εικόνες υποδηλώνουν ότι η περίοδος μοναξιάς του μικρού μακάκου ίσως έχει πλέον τελειώσει.

Punch was happily cuddling with his Oran Mama plush when Momiage came over and invited him to play. They started their cute wrestling game—until a bigger monkey got jealous and scared them off! 😠 Momiage ran one way, and Punch dashed back to grab his plushie before bolting to… pic.twitter.com/bAn7JLY0MC — Therapeutic Videos (@therapeuticvids) March 16, 2026

Πηγή: protothema.gr