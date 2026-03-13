Eurovision 2026: Ο Akylas παρουσιάζει τη «λυπημένη» εκδοχή του 'Ferto' (vid)

Ο Akylas ξέρει να κρατά το ενδιαφέρον ζεστό. Ενώ το “Ferto” έχει ήδη αρχίσει να σκαρφαλώνει στα στοιχήματα, μετά την κυκλοφορία του επίσημου κλιπ, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2026 αποφάσισε να μας δείξει μια άλλη πλευρά του κομματιού.

Αφήνοντας στην άκρη τα beats και την έντονη παραγωγή, ο καλλιτέχνης ανέβασε στα social media μια εκδοχή που δεν θυμίζει σε τίποτα το δυναμικό dance track που ξέραμε μέχρι σήμερα.

Κάθισε στο πιάνο, χαμήλωσε τα φώτα και άφησε τη μελωδία να κάνει όλη τη δουλειά, βαφτίζοντας το αποτέλεσμα ως τη «λυπημένη εκδοχή του Ferto». Με αυτή την κίνηση, ο Akylas δείχνει πως πίσω από τα εφέ και την παραγωγή υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να σταθεί και μόνο του, ποντάροντας στο συναίσθημα και τη φωνή του.

Πηγή: news247.gr