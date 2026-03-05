Τι κάνει ο Τραμπ με ψάθινο καπέλο και τσουγκράνα στο χέρι σε βίντεο του 2005;

Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη αναρωτιέται πώς μπορεί να επηρεάζει τόσο τη ζωή του ένας άνθρωπος με τόσες εμμονές, τόσο ακραίες απόψεις, τόσες σκοτεινό παρελθόν και παρόν.

Πριν από 20 χρόνια, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν επουδενί τόσο επικίνδυνος και τόσο ισχυρός και ίσως αυτή την αντίθεση να ήθελαν να δείξουν αυτοί που επανέφεραν στα social και έκαναν viral ένα παλιό του βίντεο, όπου εμφανίζεται με ψάθινο καπέλο και μια τσουγκράνα στο χέρι.

Βραβεία Emmy και Green Acres

Το βίντεο χρονολογείται στο 2005 και είναι από τη βραδιά των βραβείων Emmy, όπου με αυτή την αμφίεση, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ ερμηνεύει στο πλευρό της ηθοποιού Μέγκαν Μαλάλι, το τραγούδι Green Acres.

Πρόκειται για ένα τραγούδι αρκετά παλιότερο, καθώς «έντυνε» την αμερικανική κωμική σειρά των '60s, Green Acres.

Το βίντεο με από τα βραβεία Emmy του 2005, ανέβηκε στη σελίδα του συγγραφέα R.M.S. Thornton στο Instagram και εκτός του ότι έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια views προσφέρει και σχόλια που εκτός από χιουμοριστικά είναι και λίγο ενδεικτικά αυτού που ζούμε...

«Αν βάλουμε την πολιτική στην άκρη, φανταστείτε να πηγαίνατε πίσω στο 2005 και να λέγατε στους ανθρώπους ότι αυτός ο τύπος θα καταλήξει να απαγάγει τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, να βομβαρδίσει το Ιράν και να σκοτώσει τον Αγιατολάχ», γράφει ο Thornton κι ένας από τους χρήστες σχολιάζει «αν κάποιος τον είχε πάρει σε ένα μιούζικαλ, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί».

Πηγή: ethnos.gr

