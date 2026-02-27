Πέθανε για 14', μετά έπεσε σε κώμα, μετά κέρδισε στο ξυστό και ξανακέρδισε $250.000 σε live ρεπορτάζ για τη ζωή του...

Για νικητές στο τζόκερ και απλές λοταρίες, μέχρι τον Κροάτη Φράνο Σέλακ που ξεγέλασε τον θάνατο επτά φορές πριν κερδίσει ένα εκατ. δολάρια ή την Μέιβις Βάντσικ από τη Μασαχουσέτη που κάποτε τσέπωσε 760 εκατ. δολάρια στο Powerball.
Η ιστορία του Μπιλ Μόργκαν μπορεί να μην έχει τόσο τρελά ποσά. Μπορεί να μην είναι καν τόσο φανταχτερή. Αλλά σίγουρα είναι από τις πιο ξεχωριστές για τύπους που έκαναν το... αδιανόητο. Διότι μέσα σε έναν χρόνο πέθανε και... μετά κέρδισε δύο φορές στο ξυστό.
Το 1998, ο Μόργκαν είχε μια πολύ τυπική ζωή. Στα 37 του, εργαζόταν ως φορτηγατζής, έμενε έξω από τη Μελβούρνη και κάθε εβδομάδα ξόδευε κάτι ψιλά αγοράζοντας ξυστά, χωρίς ποτέ να έχει κερδίσει κάτι ιδιαίτερο.
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