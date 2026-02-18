Η σκυλίτσα που έγινε viral περιμένοντας καρτερικά τον άνθρωπό της έξω από τα δικαστήρια Λαμίας

Οι άνθρωποι που έχουν την τύχη ή πιο σωστά, την ευλογία στη ζωή τους να μεγαλώνουν με πρότυπα που ενισχύουν τους δεσμούς με τα ζώα και μαθαίνουν να τα αγαπούν και να παίρνουν αγάπη, δεν εκπλήσσονται ποτέ από ιστορίες σαν αυτή της Ίρμα.

Αλλά πάντα, με κάθε ευκαιρία, παίρνουν ακόμα ένα μάθημα για το τι σημαίνει έρωτας χωρίς όρια, αφοσίωση, λαχτάρα για ένα χάδι, ένα βλέμμα, μία ζεστή αγκαλιά...

Η Ίρμα έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral στα social και το κέρδισε με το σπαθί της. Ο άνθρωπος που την φροντίζει, είχε μια δικαστική περιπέτεια και έφτασε στα δικαστήρια Λαμίας. Παρότι αδέσποτη, τον ακολούθησε, παρότι - θεωρητικά πάντα - αδέσμευτη, τον περίμενε καρτερικά μέχρι να τελειώσει.

Στημένη στη βροχή, αγνοώντας κάθε άλλο κάλεσμα για χάδια. Ο άνθρωπός της ήταν μέσα σε ένα κτίριο και το μόνο που την ενδιέφερε ήταν πότε θα ξανάσμιγαν.

Κι ευτυχώς ξανάσμιξαν κι η Ίρμα θα συνεχίσει να ζει στον δρόμο, πολύ πιο ευτυχισμένη από ό,τι πιστεύουμε, γιατί γι' αυτήν, δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να δέχεται κάποιος την αγάπη της. Κι υπάρχει αυτός που της δίνει απλόχερα και την δική του...

