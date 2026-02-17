Το βίντεο που λάτρεψαν τα social: Μακάκος τον οποίο απέρριψε η μαμά του, βρίσκει παρηγοριά σε λούτρινο ουρακοτάγκο

Ένας μακάκος που γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στον ζωολογικό κήπο της Ισικάουα, είχε την ατυχία να βιώσει από πολύ μικρός την απόρριψη και δη από τη μητέρα του, η οποία στα πρώτα χρόνια ζωής είναι πολύ σημαντική και για τις μαϊμούδες, όπως και για τους ανθρώπους.
Οι υπεύθυνοι του κήπου ανέλαβαν τη βασική για την επιβίωσή του ευθύνη της σίτισης και παράλληλα του έδωσαν κουβέρτες και παιχνίδια για να τον κάνουν να ξεχάσει την απουσία της μητρικής φροντίδας.
Ο Punch, όπως είναι το όνομά του, βρηκε τελικά την ασφάλεια που αποζητούσε στο πρόσωπο ενός λούτρινου ουρακοτάγκου, τον οποίο κουβαλά συνεχώς στην αγκαλιά του. Το έκανε πριν, όσο ήταν μόνος στο κλουβί του, το κάνει και τώρα, που έχει γίνει μέλος μιας μικρής κοινότητας μακάκων.
Ο έξι μηνών Punch είναι ο μικρότερος σε ηλικία και κάθε φορά που νιώθει ευάλωτος κρύβεται πίσω από την πορτοκαλί γούνα του λούτρινου ουρακοτάγκου, ενώ παρότι έχει αρχίσει πια να συνηθίζει τη ζωή με άλλα ζώα του είδους του, παραμένει αχώριστος με τον καλύτερο φίλο του.
Κι όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουν γίνει viral, έστω κι αν για να τα αποδεχθεί η ψυχή μας, πρέπει να προσποιηθούμε ότι δεν βλέπουμε τα κάγκελα...
