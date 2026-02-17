Το βίντεο που λάτρεψαν τα social: Μακάκος τον οποίο απέρριψε η μαμά του, βρίσκει παρηγοριά σε λούτρινο ουρακοτάγκο

Ξεκινώντας με μια διαπίστωση ότι όλο αυτό είναι λάθος και η πραγματική συγκίνηση των ανθρώπων θα έπρεπε να εκφράζεται για το γεγονός ότι ένα μαϊμουδάκι μεγαλώνει σε ζωολογικό κήπο, αυτή η ιστορία έχει αγγίξει την κοινή γνώμη στην Ιαπωνία και ταξιδεύει και στο εξωτερικό.

Ένας μακάκος που γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στον ζωολογικό κήπο της Ισικάουα, είχε την ατυχία να βιώσει από πολύ μικρός την απόρριψη και δη από τη μητέρα του, η οποία στα πρώτα χρόνια ζωής είναι πολύ σημαντική και για τις μαϊμούδες, όπως και για τους ανθρώπους.

Οι υπεύθυνοι του κήπου ανέλαβαν τη βασική για την επιβίωσή του ευθύνη της σίτισης και παράλληλα του έδωσαν κουβέρτες και παιχνίδια για να τον κάνουν να ξεχάσει την απουσία της μητρικής φροντίδας.

Punch — a macaque from a Japanese zoo was abandoned by his mother, and the caretakers raised him by hand. The staff gave him a toy to replace his mother, and now he carries it everywhere. pic.twitter.com/0Cf4Ublmma — JM NEWS NETWORK (@JMNewsNetwork_) February 17, 2026

Ο Punch, όπως είναι το όνομά του, βρηκε τελικά την ασφάλεια που αποζητούσε στο πρόσωπο ενός λούτρινου ουρακοτάγκου, τον οποίο κουβαλά συνεχώς στην αγκαλιά του. Το έκανε πριν, όσο ήταν μόνος στο κλουβί του, το κάνει και τώρα, που έχει γίνει μέλος μιας μικρής κοινότητας μακάκων.

Ο έξι μηνών Punch είναι ο μικρότερος σε ηλικία και κάθε φορά που νιώθει ευάλωτος κρύβεται πίσω από την πορτοκαλί γούνα του λούτρινου ουρακοτάγκου, ενώ παρότι έχει αρχίσει πια να συνηθίζει τη ζωή με άλλα ζώα του είδους του, παραμένει αχώριστος με τον καλύτερο φίλο του.

Κι όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουν γίνει viral, έστω κι αν για να τα αποδεχθεί η ψυχή μας, πρέπει να προσποιηθούμε ότι δεν βλέπουμε τα κάγκελα...

Little Punch, scared by the bigger monkeys, jumps into a hole and tries to drag Ora-mama in… she’s too big, yet he keeps going, and it’s pure heart-melt 🥹pic.twitter.com/LbpqppKhEO — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 15, 2026

