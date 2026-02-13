Τη βρήκε τη λύση οδηγός στη λεωφόρο Σχιστού που έβαλε όπισθεν στη ΛΕΑ για 1,5 χλμ. για να αποφύγει την κίνηση (vid)

«Δεν βαριέσαι; Ποιος να μου πει τι;» σκέφτηκε ένας οδηγός ο οποίος φαίνεται πως δεν άντεχε την κίνηση που τον περίμενε στη λεωφόρο Σχιστού και αποφάσισε να λύσει το πρόβλημά του με έναν πολύ ιδιαίτερο, πολύ... παράνομο και πολύ επικίνδυνο για όλους τους υπόλοιπους τρόπο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε και ανέβασε στο TikTok αναβάτης μηχανής, έβαλε όπισθεν στη ΛΕΑ, στο ρεύμα προς Πειραιά και κινήθηκε έτσι για περίπου 1,5 χλμ μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στα σχόλια που συνοδεύουν το βίντεο στη δημοφιλή πλατφόρμα, δεν είναι ο πρώτος οδηγός που κάνει κάτι τέτοιο στη λεωφόρο Σχιστού και φαίνεται ότι αποτελεί... αγαπημένη τακτική όσων θέλουν να αποφύγουν την κίνηση...

Σύμφωνα με έναν από τους σχολιαστές «σε αυτό το σημείο που βλέπεις έχει 3 λωρίδες.. και περίπου σε 1,5 χιλιόμετρα όλες γίνονται 1. Και αμέσως ακολουθεί γέφυρα… Για να περάσεις το σημείο με κίνηση (όχι πολλή) θέλεις περίπου 30-40 λεπτά.. Και δυστυχώς (ευτυχώς ελάχιστοι) κάνουν αυτό».