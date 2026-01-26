Ηθοποιός έκανε τόσο πειστική οντισιόν ως ληστής, που αστυνομικοί μπούκαραν στο στούντιο (vid)

Μια οντισιόν για ρόλο ληστή τράπεζας κατέληξε σε πραγματική αστυνομική επιχείρηση, όταν η ερμηνεία ενός ηθοποιού ήταν τόσο πειστική που οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία.

Ο Αυστραλός ηθοποιός David Howell έκανε δοκιμαστικό για τη νέα σειρά του BINGE «Run», όπου υποδύεται έναν ληστή τράπεζας. Η εμφάνισή του όμως ήταν τόσο ρεαλιστική, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής πίστεψαν ότι επρόκειτο για πραγματικό έγκλημα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά, περιπολικά και ειδικές ομάδες περικύκλωσαν το στούντιο στο Σίδνεϊ.

Ένας ρόλος που κερδήθηκε πριν καν αρχίσει

Ο Howell τελικά πήρε τον ρόλο στη μίνι σειρά, η οποία βασίζεται στη ζωή του διαβόητου ληστή Brenden Abbott, γνωστού ως «The Postcard Bandit». Πριν όμως ξεκινήσουν τα γυρίσματα, το συνεργείο χρειάστηκε να εξηγήσει στους αστυνομικούς ότι ο «ληστής» ήταν απλώς ηθοποιός σε οντισιόν.

«Έμοιαζε με αληθινό εγκληματία»

Ο συμπρωταγωνιστής του, George Mason, που στη σειρά υποδύεται τον ίδιο τον Brenden Abbott, θυμάται μιλώντας στο news.com.au, ότι όταν έφτασε στο στούντιο είδε τον Howell να περπατά γύρω από το αυτοκίνητό του καπνίζοντας, παρότι δεν καπνίζει στην πραγματικότητα. Η εικόνα ήταν τόσο πειστική, ώστε ο Mason δεν εξεπλάγη που ξεγέλασε και την αστυνομία.

Ο Mason κατάλαβε ότι τα πράγματα θα ξέφευγαν όταν άκουσε τον Howell, ο οποίος υποδύεται τον αδελφό του, να ξεκινά τη σκηνή της ληστείας με φωνές που ακούγονταν... δύο τετράγωνα μακριά. «Πέστε κάτω!» ούρλιαζε ο ηθοποιός, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να πιστέψουν ότι εξελισσόταν πραγματική ληστεία.

Η αστυνομία εισβάλλει στο στούντιο

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα. Ο Mason, ντυμένος κι εκείνος σαν ληστής για τη δική του οντισιόν, προσπάθησε να τους προλάβει και να τους εξηγήσει ότι επρόκειτο για γυρίσματα. «Μην μπείτε και πυροβολήσετε, είναι φίλος μου εκεί μέσα», τους είπε, δείχνοντάς τους το σενάριο. Η απάντηση που πήρε ήταν ότι «θα έπρεπε να έχουν άδεια».

Εκκένωση πολυκατοικιών και ένα απίστευτο περιστατικό

Το περιστατικό οδήγησε ακόμη και σε εκκένωση κοντινών κτιρίων, πριν τελικά αποσαφηνιστεί ότι δεν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος. Ο Mason επαίνεσε τον Howell για την αφοσίωσή του στη μέθοδο υποκριτικής, λέγοντας ότι η ερμηνεία του στη σειρά είναι εξίσου εντυπωσιακή.

Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά

Η σειρά «Run» αφηγείται την εγκληματική πορεία του Brenden Abbott τη δεκαετία του ’80 και του ’90. Ο Abbott λήστεψε περισσότερες από 40 τράπεζες σε όλη την Αυστραλία και κατάφερε να διαφεύγει επί πέντε χρόνια, αποκτώντας το παρατσούκλι «The Postcard Bandit». Μετά από δύο αποδράσεις από φυλακές υψίστης ασφαλείας, συνελήφθη το 1998 και παραμένει μέχρι σήμερα ο μακροβιότερα κρατούμενος στη χώρα που δεν έχει καταδικαστεί για φόνο. Δικαιούται αίτηση αποφυλάκισης τον Αύγουστο του 2028.

