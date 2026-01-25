Παγωτό… με φυσική κατάψυξη στους -15°C: Το βίντεο από τον Καναδά που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Μια μαμά από τον Καναδά βρήκε τον πιο… παγωμένο τρόπο για να φτιάξει σπιτικό παγωτό και το αποτέλεσμα έγινε viral.

Το «μυστικό» συστατικό

Σε βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στα social media, η γυναίκα δείχνει πώς εκμεταλλεύτηκε τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και συγκεκριμένα τους ?15 βαθμούς Κελσίου, για να φτιάξει παγωτό απευθείας στο χιόνι.

Με μόλις τρία υλικά - κρέμα, ζάχαρη και βανίλια - τοποθετεί το μείγμα σε ένα μπολ έξω στην αυλή, αφήνοντας το τσουχτερό κρύο να κάνει όλη τη δουλειά. Δίπλα της, το παιδί της παρακολουθεί γεμάτο ενθουσιασμό, περιμένοντας ανυπόμονα να δοκιμάσει το αποτέλεσμα.

🍦 A mom from Canada showed a homemade ice cream recipe at −15°C



Cream, sugar, vanilla.



Try it at home. And if possible — don’t forget your mittens! pic.twitter.com/3vDyCQoYEW — NEXTA (@nexta_tv) January 25, 2026

Το βίντεο αναδημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό NEXTA, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ: «Μια μητέρα από τον Καναδά έδειξε πώς φτιάχνει σπιτικό παγωτό σε ?15°C. Κρέμα, ζάχαρη, βανίλια. Δοκιμάστε το στο σπίτι - και μην ξεχάσετε τα γάντια σας».

Οι χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν, με πολλούς να μιλούν για «την πιο καναδική συνταγή όλων των εποχών» και άλλους να δηλώνουν ότι θέλουν να το δοκιμάσουν… αν ποτέ πιάσει τόσο κρύο.

Πηγή: ethnos.gr