Παλεύεις ρε; Όταν ο Μάικ Τάισον προκάλεσε γορίλα σε αγώνα πυγμαχίας μέσα σε ζωολογικό κήπο

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Mike Tyson, μόλις 21 ετών και παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, βρέθηκε νυχτερινές ώρες σε ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης μαζί με τη σύζυγό του Robin Givens, όπου, εξοργίστηκε όταν βρέθηκε μπροστά στο κλουβί με τους γορίλες και είδε έναν τεράστιο silverback να κυριαρχεί επιθετικά πάνω στους υπόλοιπους.

Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο Tyson προσέφερε στον φύλακα 10.000 δολάρια σε μετρητά για να ανοίξει την πόρτα, δηλώνοντας βέβαιος ότι μπορούσε να μπει μέσα και να τον βγάλει νοκ άουτ με γυμνά χέρια. Ο φύλακας φυσικά αρνήθηκε κατηγορηματικά, ενώ το προσωπικό παρενέβη άμεσα την ίδια στιγμή που η σύζυγός του προσπαθούσε να τον απομακρύνει από το σημείο.

Ο Tyson επιβεβαίωσε την ιστορία το 2020 στο podcast του, εξηγώντας ότι το μίσος του για κάθε μορφή εκφοβισμού, ακόμη και ζωική, τον οδήγησε σε αυτή την παράλογη πρόκληση. Το περιστατικό έμεινε ως ένα από τα πιο ακραία παραδείγματα της ανεξέλεγκτης αυτοπεποίθησης που χαρακτήριζε τον Iron Mike στην ακμή του.

Πηγή: unboxholics.com