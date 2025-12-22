Φρουραααά: Συζήτηση για τον Προϋπολογισμό με κλοτσιές και μπουνιές στην τουρκική Βουλή (vid)

Εκπρόσωποι του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με βουλευτές του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και ο καβγάς ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο.
Οι λεκτικές επιθέσεις μετατράπηκαν σε... μάχες σώμα με σώμα με μπουνιές και κλοτσιές και χρειάστηκε να επέμβει η ασφάλεια του Κοινοβουλίου για να μπορέσει να επιβάλει την τάξη.
Αφορμή για την αντιπαράθεση στάθηκε τοποθέτηση του Μουσταφά Βαρνάκ, βουλευτή του κόμματος του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σημείωσε ότι «οι αγρότες που ζουν σε πόλεις που διοικούνται από το CHP ακόμα περιμένουν τα δωρεάν τρακτέρ που υποσχέθηκε ο Οζγκούρ Εζέλ», ο ηγέτης του CHP.
Πηγή: ethnos.gr