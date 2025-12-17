Το ρομπότ «Σοφία» μπούκαρε στο πλατό του ΣΚΑΪ και τρόμαξε τον μαύρο γάτο Μπάρακ που την έκανε τρέχοντας

Το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στο πλατό της εκπομπής βρέθηκε το ανθρωποειδές ρομπότ «Σοφία», το οποίο μιλάει και στα ελληνικά.Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου υποδέχθηκαν τη «Σοφία» ωστόσο η παρουσία της προκάλεσε απρόσμενη αναστάτωση στον Μπάρακ.
Την ώρα που το ρομπότ βρισκόταν σε μία άκρη του πλατό, ο γάτος κινούνταν εμφανώς ανήσυχος. Όταν μάλιστα πλησίασε τη «Σοφία» και ήρθε σε επαφή μαζί της, η αντίδρασή του ήταν άμεση. Ο Μπάρακ τρόμαξε και απομακρύνθηκε τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αρχικά προσπάθησε να κρυφτεί κοντά στους παρουσιαστές, ωστόσο στη συνέχεια αποφάσισε να εγκαταλείψει εντελώς το πλατό, παρά το γεγονός ότι η «Σοφία» διαβεβαίωνε ότι «προσπαθεί να είναι άκακη».
Πηγή: protothema.gr