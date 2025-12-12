Επική στιγμή στο Air Force One -Ο Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους και εγκλώβισε κάποιον μέσα στην τουαλέτα

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδινε την πολυαγαπημένη του συνέντευξη τύπου στο Airforce One, κατά την διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα μια ξεκαρδιστική στιγμή, χάρη και στην αντίδραση του Τραμπ.
Την στιγμή που μιλούσε στα ΜΜΕ σε πιο χαλαρό κλίμα, όπως συνηθίζεται στις συνεντεύξεις του από το προεδρικό αεροσκάφος, κάποιος από τους επιβάτες φαίνεται να επέλεξε την λάθος στιγμή για να βγει από την τουαλέτα.
Ο άνθρωπος που βρίσκονταν στην τουαλέτα επιχείρησε να βγει με αποτέλεσμα να βρίσκει η πόρτα στον Αμερικανό πρόεδρο που κάθονταν ακριβώς απ' έξω και μιλούσε.
«Χαίρετε», είπε με χιούμορ ο Τραμπ και συνέχισε χαμογελώντας :«Κάποιος είναι μέσα. Βγες έξω»!
Οι δημοσιογράφοι ξέσπασαν σε γέλια ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος χτυπούσε την πόρτα του μπάνιου αστειευόμενος.
Όπως φαίνεται στη συνέχεια του βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο «άτυχος» επιβάτης δεν τόλμησε να βγει από το μπάνιο όσο μιλούσε ο Τραμπ.
Πηγή: iefimerida.gr