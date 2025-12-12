Χαμός με τον «Φραπέ» στα social - «Λάτε μακιάτο κάραμελ ντεκάφ», «όλοι οι γονείς Πόρσε και εμένα κάλτσες»

Χρήστες του X είχαν... έμπνευση και η μία ατάκα διαδεχόταν την άλλη...
Όλοι οι γονείς Πόρσε και Φεράρι, εμένα κάλτσες!— Analγητος... ✖️ 🟰 🐦 (@demiann4) December 11, 2025
Ο Φραπές έγινε λατε μακιάτο καραμελ ντεκαφ😂🤡#εξεταστικη #ΟΠΕΚΕΠΕ— Δόνια Κάρμεν (@donia_karmen) December 11, 2025
Μουγγός φραπές μας έλαχε— Boltzmann Brain (@bolltzmann) December 11, 2025
λαλιά καμιά δε βγάζει
επικαλείται την σιωπή
και όλους τους αδειάζει
"..#εξεταστικη #ΟΠΕΚΕΠΕ#κωνσταντοπούλου:τι δουλειά κάνει ο γιος σας;#Ξυλουρης:Ελεύθερος επαγγελματίας είναι— Zoapotomisthomou (@Zoapotomisthom1) December 11, 2025
KΩΝ:ποια είναι η εργασία του;
Ξυλουρης:Δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα
KΩΝ:Δεν ξέρετε με τι ασχολείται & έχει πόρσε
Ξυλουρης:γιατι να μην έχει.."pic.twitter.com/q0sGUgn3Kl
Πολλές Πόρσε ρε παιδί μου η αγροτιά#Φραπες— Ειδικός 🍉 Eurovisionλόγος (@mpokotas) December 11, 2025
Οδηγός Πόρσε με ΠΑΣΟΚ vs Οδηγός Πόσες με ΝΔ pic.twitter.com/murCEiSM4i— 𝕭𝖆𝖇𝖎𝖘 𝕶𝖆𝖑𝖑𝖎𝖌𝖔𝖘𝖋𝖎𝖗𝖎𝖘 (@theGreenLoki13) December 11, 2025
Αδιανόητο ότι αυτό το premium προϊόν είναι δωρεάν #ΟΠΕΚΕΠΕ #εξεταστικη pic.twitter.com/QPGI7da0Kv— Η Αβυσσαλέα 🎯🎲 (@avyssalea) December 11, 2025