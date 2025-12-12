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Χαμός με τον «Φραπέ» στα social - «Λάτε μακιάτο κάραμελ ντεκάφ», «όλοι οι γονείς Πόρσε και εμένα κάλτσες»

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Ο κακός χαμός γίνεται στα social media μετά τα όσα συνέβησαν χθες στην Εξεταστική Επιτροπή και την «κατάθεση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ».

Χρήστες του X είχαν... έμπνευση και η μία ατάκα διαδεχόταν την άλλη...

 

 

 

 

 

 

 

Χαμός με τον «Φραπέ» στα social - «Λάτε μακιάτο κάραμελ ντεκάφ», «όλοι οι γονείς Πόρσε και εμένα κάλτσες»