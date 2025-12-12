Χαμός με τον «Φραπέ» στα social - «Λάτε μακιάτο κάραμελ ντεκάφ», «όλοι οι γονείς Πόρσε και εμένα κάλτσες»

"..#εξεταστικη #ΟΠΕΚΕΠΕ#κωνσταντοπούλου:τι δουλειά κάνει ο γιος σας;#Ξυλουρης:Ελεύθερος επαγγελματίας είναι

KΩΝ:ποια είναι η εργασία του;

Ξυλουρης:Δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα

KΩΝ:Δεν ξέρετε με τι ασχολείται & έχει πόρσε

Ξυλουρης:γιατι να μην έχει.."pic.twitter.com/q0sGUgn3Kl