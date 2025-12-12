Αυτό κι αν δεν πήγε καλά: Τον κυνηγούσε η αστυνομία και κρύφτηκε μέσα σε φάτνη παραμένοντας ακίνητος

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται όλη η απελπισία ενός καταζητούμενου από την ιταλική αστυνομία, ο οποίος μην έχοντας άλλη επιλογή για να κρυφτεί, μπήκε σε μια χριστουγεννιάτικη φάτνη, στάθηκε ακίνητος προσποιούμενος ότι είχε ρόλο στη... Θεία Γέννηση, αλλά κάποια στιγμή προδόθηκε και τελικά του πέρασαν χειροπέδες.

Τη φωτογραφία αυτή έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμαρχος της πόλης Γκαλατόνε. Ένας Γκανέζος μετανάστης είχε καταδικαστεί ερήμην σε φυλάκιση 9 μηνών για επίθεση εις βάρος δημόσιου υπαλλήλου στη Μπολόνια και τον έψαχνε η αστυνομία.

Ο Φλάβιο Φιλόνι επιθεωρούσε τη φάτνη που έστησαν οι δημοτικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, όταν είδε μια από τις φιγούρες να κουνιέται και να μη φορά και ρούχα που να παραπέμπουν σε 2025 χρόνια πριν...

«Περνούσα μπροστά από τη σκηνή της γέννησης που έχουμε κάθε χρόνο ως χριστουγεννιάτικη παράδοση, καθώς πήγαινα να φτιάξω μερικά κλειδιά. Κοίταξα και είδα τη φιγούρα ενός σκούρου άνδρα και σκέφτηκα πόσο ρεαλιστικός φαινόταν και είπα ότι πρέπει να συγχαρώ τους δημιουργούς για την εξαιρετική τους δουλειά. Τότε ξαφνικά είδα τη φιγούρα να κινείται και όταν κοίταξα πιο κοντά, κινήθηκε και δεν ήταν ντυμένος σωστά.

Τα ρούχα του ήταν πολύ μοντέρνα και δεν ήταν 2.000 ετών βιβλική ενδυμασία. Πλησίασα και του είπα "τι κάνεις;". Μου είπε ότι ζούσε στη φάτνη και δεν κουνιόταν. Συνειδητοποίησα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, οπότε κάλεσα την αστυνομία» είπε στη Daily Mail ο δήμαρχος, γνωστοποιώντας ότι ο 39χρονος συνελήφθη.

Πηγή: ethnos.gr