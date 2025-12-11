Ερωμένη κρέμεται από μπαλκόνι 10ου ορόφου για να μη τη βρει η σύζυγος του εραστή (vid)

Tην ερωμένη να παλεύει να κρατηθεί από το μπαλκόνι στον 10ο όροφο πολυκατοικίας κατέγραψαν σοκαρισμένοι γείτονες.
Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να της μιλάει από ένα παράθυρο πριν εξαφανιστεί. Κρατώντας το τηλέφωνό της, η γυναίκα αρχίζει να κατεβαίνει χρησιμοποιώντας σωλήνες αποχέτευσης και προεξοχές παραθύρων.
Φαίνεται να γλιστρά κάτω από έναν σωλήνα νερού προς το παράθυρο ενός γείτονα, όπου χτυπά επανειλημμένα για βοήθεια. Τελικά το παράθυρο ανοίγει και ο ένοικος την τραβά λυτρώνοντάς τη.
Σύμφωνα πάντως με αναφορές ο... άτακτος άνδρας ήταν αυτός που πανικοβλήθηκε από την ξαφνική επιστροφή της συζύγου του και έσπρωξε την ερωμένη του στο μπαλκόνι σε μια προσπάθεια να την κρύψει.
Πηγή: newsbomb.gr