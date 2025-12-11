Ερωμένη κρέμεται από μπαλκόνι 10ου ορόφου για να μη τη βρει η σύζυγος του εραστή (vid)

Ένα βίντεο που καταγράφει την απεγνωσμένη προσπάθεια μιας γυναίκας να κρυφτεί, ώστε να μην την πιάσει στα πράσα η σύζυγος του εραστή της, από το μπαλκόνι ενός πολυώροφου κτηρίου, στην Κίνα, έχει γίνει viral.

Tην ερωμένη να παλεύει να κρατηθεί από το μπαλκόνι στον 10ο όροφο πολυκατοικίας κατέγραψαν σοκαρισμένοι γείτονες.

Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να της μιλάει από ένα παράθυρο πριν εξαφανιστεί. Κρατώντας το τηλέφωνό της, η γυναίκα αρχίζει να κατεβαίνει χρησιμοποιώντας σωλήνες αποχέτευσης και προεξοχές παραθύρων.

Φαίνεται να γλιστρά κάτω από έναν σωλήνα νερού προς το παράθυρο ενός γείτονα, όπου χτυπά επανειλημμένα για βοήθεια. Τελικά το παράθυρο ανοίγει και ο ένοικος την τραβά λυτρώνοντάς τη.

Σύμφωνα πάντως με αναφορές ο... άτακτος άνδρας ήταν αυτός που πανικοβλήθηκε από την ξαφνική επιστροφή της συζύγου του και έσπρωξε την ερωμένη του στο μπαλκόνι σε μια προσπάθεια να την κρύψει.

A dramatic video from Guangdong, China, shows a woman clinging to the outside of a 10th-floor building while trying to escape after her lover’s wife unexpectedly returned home. The mistress was seen sliding down drainpipes and knocking on a neighbour’s window before being pulled… pic.twitter.com/D1Pe5WxqA4 — SLIMNAZI (@SlimNazi) December 7, 2025

Πηγή: newsbomb.gr