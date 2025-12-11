Η ιστορία του Γάλλου που κέρδισε 17 εκατ. ευρώ στο Λόττο και σήμερα ζει σε εργατικές κατοικίες

Όσοι επενδύουν μικροποσά σε τυχερά παιχνίδια κυνηγώντας το όνειρο κι αυτό το «κι αν σου κάτσει», έχουν περάσει πολλές ώρες «συζητώντας» με τον εαυτό τους κι ακόμα περισσότερες αναλύοντας με άλλους, πώς θα διαχειρίζονταν την αλλαγή στη ζωή τους.

Έχουν χαρτογραφήσει ταξίδια, έχουν ήδη σχεδιάσει τις επενδύσεις κι έχουν πάρει σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το αν θα επιδιώξουν μόνο την καλοπέραση ή αν θα συνεχίσουν να εργάζονται με την πολυτέλεια να μην έχουν το παραμικρό άγχος για την καθημερινότητα. Όλα αυτά τα σκεφτόταν πριν από 30 χρόνια και ο Μπρούνο Καλούν, με τη διαφορά ότι εκείνος όντως συμπλήρωσε το Λόττο που του άλλαξε τη ζωή.

Ήταν 1995, όταν ο Γάλλος τραπεζικός γινόταν γνωστός σε όλη τη Γαλλία μέσα σε ένα βράδυ κερδίζοντας το μεγαλύτερο ποσό που είχε δώσει μέχρι τότε στη χώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. 17 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr