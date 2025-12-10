Γκάφα-έπος από γονείς στην Ουαλία - Έντυσαν τον γιο τους Έλβις Πρίσλεϊ αντί για ξωτικό

Ένας μαθητής ντύθηκε κατά λάθος... Έλβις αντί για ξωτικό σε χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή, μετά από μπέρδεμα της οικογένειας σχετικά με τη στολή του.

Ο 9χρονος Όσκαρ Γουίλκινς είχε αναλάβει τον ρόλο του «Έλβις το Ξωτικό» στη σχολική παράσταση την περασμένη εβδομάδα.

Η μπερδεμένη οικογένειά του είπε ότι δεν ανέφερε ποτέ το «ξωτικό» και απλώς τους είπε ότι είχε πάρει τον ρόλο του Έλβις.

Έτσι, του βρήκαν στολή για τον θρύλο του ροκ εν ρολ, συνειδητοποιώντας το λάθος μόνο όταν βγήκε στη σκηνή.

Αντί να στενοχωρηθεί, ο Όσκαρ αγκάλιασε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο και βρήκε όλη την κατάσταση ξεκαρδιστική.

Η 28χρονη αδελφή του, Τζέιντ Σμιθ, είπε ότι το κοινό δεν μπορούσε παρά να λατρέψει την παράδοξη στολή.

Όπως είπε, ο Όσκαρ, από το Άμπερντερ της Ουαλίας, απλώς είπε στην οικογένειά του ότι χρειαζόταν μια στολή Έλβις για τη γιορτή.

Το... μπέρδεμα των γονιών με τη στολή του μαθητή γιου τους

«Ήρθε σπίτι από το σχολείο και όλα τα παιδιά είχαν ένα χαρτί που έλεγε τι ρόλο είχαν στην παράσταση», είπε η αδελφή του.

«Στο χαρτάκι του έγραφε μια λαμπερή στολή Έλβις. Δεν έγραφε "Έλβις το Ξωτικό", οπότε όλοι μας απλώς, ανόητα, υποθέσαμε ότι ήταν ο Έλβις Πρίσλεϊ. Προηγουμένως, σε άλλη χρονιά, είχε υποδυθεί έναν εξωγήινο, οπότε δεν σχετιζόταν πάντα με τα Χριστούγεννα ή τη γέννηση, γι’ αυτό και δεν το σκεφτήκαμε ιδιαίτερα. Τον ρωτήσαμε αν ήταν σίγουρος ότι εννοούσε τον Έλβις και είπε ναι, με μια λαμπερή στολή. Δεν ανέφερε τίποτα για ξωτικό».

Η Τζέιντ είπε ότι η οικογένεια έψαξε στο διαδίκτυο για στολή Έλβις για παιδιά και βρήκε μία που ταίριαζε τέλεια στον Όσκαρ.

«Το μόνο που δεν του άρεσε ήταν ότι δεν ήταν αρκετά λαμπερή. Τον στείλαμε στο σχολείο με λάθος στολή και όλοι το πήραν χιουμοριστικά, αλλά δεν μας είπαν ότι ήταν λάθος», πρόσθεσε.

Οι δύο παραστάσεις στο δημοτικό σχολείο Penrhiwpeier έγιναν μπροστά στους γονείς του, Στίβεν και Σάρα Γουίλκινς.

«Δεν είχαμε ιδέα τι σχεδίαζαν. Μόνο όταν παρακολουθούσαμε το έργο και βγήκαν όλα τα παιδιά καταλάβαμε το λάθος. Από τα 12 παιδιά, όλα ήταν ντυμένα ως ξωτικά, εκτός από τον Όσκαρ. Ήταν τόσο αστείο. Μια εβδομάδα πριν είχαν συναντηθεί όλοι με τις στολές τους για την πρόβα τζενεράλε, αλλά δεν μας είπαν ότι κάτι ήταν λάθος», τόνισε.

«Δεν υπήρξε κανένα δράμα. Ο Όσκαρ το αγκάλιασε όλο αυτό και του άρεσε που όλοι γελούσαν μαζί του. Απόλαυσε πραγματικά όλη την προσοχή. Απλώς, έπαιξε τον ρόλο ενός κανονικού ξωτικού, παρόλο που ήταν ντυμένος λίγο αστεία. Περιμέναμε ότι κάπου στην πλοκή θα υπήρχε κάποια αναφορά στον Έλβις, αλλά δεν υπήρχε καμία σχέση. Δεν υπήρξε κανένα encore με επιτυχίες του Έλβις -νόμιζα ότι ίσως να έκαναν κάποιο είδος χριστουγεννιάτικου τραγουδιού του Έλβις-, αλλά τελικά ήταν απλώς ένα πολύ εκκεντρικά ντυμένο ξωτικό», είπε στη συνέχεια.

Η Τζέιντ είπε ότι η αντίδραση του Όσκαρ βοήθησε όλους να δουν τη χιουμοριστική πλευρά.

«Ήταν πολύ αστείο και τώρα όλοι γελάμε με αυτό. Την πρώτη στιγμή που βγήκε στη σκηνή ήταν κάπως ντροπιαστικό. Μέσα σε δευτερόλεπτα καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Δεν θέλεις ποτέ το παιδί σου να νιώθει αμήχανα, αλλά ο Όσκαρ το αγκάλιασε πλήρως και αυτό μας βοήθησε όλους να δούμε το αστείο της υπόθεσης. Έχει ακόμη τη στολή και τώρα έχει γνωρίσει τη μουσική του Έλβις. Του αρέσει γενικά η παλιά μουσική, οπότε μάλλον θα γίνει μικρός φαν», κατέληξε.

Πηγή: iefimerida.gr